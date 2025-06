Portuguesa é derrotada pelo Pouso Alegre e perde invencibilidade de cinco jogos na Série D

Neste sábado, a Portuguesa foi derrotada por 2 a 0 para o Pouso Alegre, pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Ravanelli e anotaram os gols do jogo que aconteceu no Estádio do Manduzão, em Pouso Alegre (MG). Com isso, a Lusa viu sua invencibilidade de cinco jogos ser quebrada.

Mesmo com a derrota, a Portuguesa segue na liderança do Grupo 6, com 17 pontos conquistados em nove jogos. O Pouso Alegre, por sua vez, chega aos 13 e subiu para o quarto lugar, zona de classificação à fase seguinte.

A Portuguesa volta a campo no dia 28 de junho para enfrentar o Porto Vitória, pela décima rodada da Série D. A bola rola a partir das 17 horas (de Brasília), no Estádio do Canindé. No mesmo dia e horário, o Pouso Alegre duela com o Maricá, no Manduzão.

O jogo

Logo no primeiro minuto de jogo, a Portuguesa perdeu uma chance clara de abrir o placar. A Lusa avançou pela esquerda com Hericlis, que cruzou na área na medida para Everton Messias. O camisa 7 cabeceou, mas acertou a trave direita do Pouso Alegre.

Aos 27, o time mineiro aproveitou sua melhor chance e inaugurou o marcador. Alysson errou na saída de bola e deixou no pé de Ravanelli, na entrada da área. Ele avançou e, livre de marcação, bateu para o gol, sem chance para Bertinato.

Na segunda etapa, o Pouso Alegre teve falta perigosa, aos 17. Ravanelli cobrou direto para o gol e viu Bertinato espalmar. Vitão tentou no rebote, de cabeça, mas mandou por cima do travessão. Aos 32, a Lusa quase empatou. Cauari cruzou na área, pela esquerda, Igor Torres dominou, mas isolou na finalização.

Dois minutos depois, Matheus Nunes derrubou Muchaco dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, o camisa 9 mesmo foi para a cobrança, mandou no canto e estufou a rede de Bertinato. Na comemoração, Muchacho recebeu o segundo amarelo após tirar a camisa e foi expulso. Aos 38, Ravanelli cobrou falta direto e acertou o travessão. Com um a mais, a Lusa ensaiou uma pressão na reta final, mas não conseguiu evitar a derrota.

Confira outros resultados da Série D deste sábado:

Cianorte 3×2 Uberlândia



Nova Iguaçu 0x0 Rio Branco