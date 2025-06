Poder peruano! Parceiro de Charles Do Bronx aplica nocaute fulminante no UFC Atlanta

A Chute Boxe Diego Lima tem mais um prospecto no maior evento de MMA do mundo. Nascido no Peru e radicado no Brasil, onde treina na equipe do ex-campeão Charles Do Bronx, o peso-mosca (57 kg) Jose Ochoa brilhou no UFC Atlanta, neste sábado (14), ao aplicar um nocaute fulminante sobre o experiente Cody Durden.

A vitória - primeira do peruano no octógono mais famoso do mundo - foi conquistada com apenas 11 segundos da segunda etapa, após um primeiro round onde Ochoa já havia mostrado ter as mãos poderosas, balançando o adversário algumas vezes.

Inclusive, a potência nos golpes do atleta da Chute Boxe Diego Lima pode ser vista no seu currículo. No MMA profissional desde 2016, Ochoa acumula agora sete nocautes nos oito triunfos de sua carreira até aqui.

Confira os resultados do UFC Atlanta:

Jose Ochoa venceu Cody Durden por nocaute;

Ricky Simon venceu Cameron Smotherman na decisão unânime dos juízes;

Phil Rowe venceu Ange Loosa por nocaute técnico;

Jamey-Lyn Horth venceu Vanessa Demopoulous na decisão unânime dos juízes.

