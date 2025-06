Placar da premiação: saiba quanto cada time está ganhando no Mundial de Clubes 2025

A Fifa está destinando ao todo US$ 1 bilhão (R$ 5,5 bilhões) em premiações aos clubes que disputam o Mundial de Clubes. O montante é repartido entre cotas fixas de participação e bônus conforme o desempenho em campo. Cada vitória nos três jogos da fase de grupos garante US$ 2 milhões (R$ 11 milhões), enquanto um empate rende US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões).

De acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Técnico da Fifa, os times europeus recebem os maiores valores nas cotas fixas, variando entre US$ 12,81 milhões (R$ 71 milhões) e US$ 38,19 milhões (R$ 211,8 milhões). Já os representantes da África, Ásia e Concacaf asseguram US$ 9,55 milhões (R$ 52,9 milhões) cada, enquanto o clube da Oceania tem direito a US$ 3,58 milhões (R$ 19,8 milhões). Os sul-americanos, que representam a Conmebol, embolsam US$ 15,21 milhões (R$ 84,3 milhões) pela participação.

Clubes da Europa: US$ 12,81 milhões (R$ 71 milhões) e US$ 38,19 milhões (R$ 211,8 milhões);

Clubes da América do Sul: US$ 15,21 milhões (R$ 84,3 milhões)

Clubes da América do Norte: US$ 9,55 milhões (R$ 52,9 milhões);

Clubes da Ásia: US$ 9,55 milhões (R$ 52,9 milhões);

Clubes da África: US$ 9,55 milhões (R$ 52,9 milhões);

Clube da Oceania: US$ 3,58 milhões (R$ 19,8 milhões).

As fases eliminatórias também oferecem premiações significativas. A ida às oitavas de final rende US$ 7,5 milhões (R$ 41,6 milhões), enquanto a classificação para as quartas garante US$ 13,125 milhões (R$ 72,8 milhões). A chegada à semifinal assegura US$ 21 milhões (R$ 116,5 milhões). O segundo colocado recebe US$ 30 milhões (R$ 166 milhões), e o campeão fatura US$ 40 milhões adicionais (R$ 221 milhões).

Fase de grupos: US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) por empate;

Oitavas de final: US$ 7,5 milhões (R$ 41,6 milhões);

Quartas de final: US$ 13,125 milhões (R$ 72,8 milhões);

Semifinais: US$ 21 milhões (R$ 116,5 milhões);

Vice-campeão: US$ 30 milhões (R$ 166 milhões);

Campeão: US$ 40 milhões adicionais (R$ 221 milhões).