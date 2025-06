Paysandu desencanta, bate Botafogo-SP e enfim vence 1ª na Série B

Foi com emoção, mas depois de longas 12 rodadas, enfim o Paysandu venceu a primeira partida na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, em um dos jogos que abriram a 12ª rodada, recebeu e venceu o Botafogo-SP, por 1 a 0, com o gol da vitória marcado aos 45 minutos do segundo tempo, por Leandro Vilela.

Com o resultado, o Paysandu saiu da lanterna da Série B e agora aparece na 19ª colocação com sete pontos, três atrás do Volta Redonda, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Botafogo-SP chegou ao terceiro jogo sem vitória e também segue no Z-4, em 17ª com dez.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. Mas, mesmo na insistência e empurrado pela torcida, foi o Paysandu que acabou criando as principais chances da primeira etapa. Aos oito, Benítez cruzou na medida para Rossi, que mesmo de frente para o gol, acabou cabeceando para fora.

A resposta do Botafogo-SP veio minutos depois, aos 15, quando Alexandre Jesus fez o pivô para Gabriel Bispo, que chutou de primeira, mas parou em boa defesa de Gabriel Mesquita. Já aos 37, em mais uma bola alçada na área, o Paysandu ficou perto de abrir o placar, desta vez com Leandro Vilela, cabeceando sozinho, mas também mandou para fora. Por isso, o primeiro tempo terminou mesmo zerado.

Na volta do intervalo, o duelo acabou ficando ainda mais truncado por conta do gramado carregado devido a chuva que começou a cair em Belém. Por isso, as chances de gols foram escassas. Apesar disso, o Paysandu seguiu em cima. Aos dois, Rossi cruzou. Marlon finaliza na pequena área e Victor Souza, no reflexo, defendeu com o pé.

Do outro lado, o Botafogo-SP seguiu se arriscando em contra-ataques. Em um desses lances, aos 36, Alexandre Jesus arriscou de longe e quase contou com um erro de Gabriel Mesquita. Mas, o gol da vitória do Paysandu estava preparado para o apagar das luzes. Aos 45, depois de um bate rebate na área, Leandro Vilela ficou com a sobra e bateu cruzado, no cantinho, sem chances para o goleiro rival.

Diferente da elite, a Série B não irá parar por conta do Mundial de Clubes e por isso, os dois times já voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 13ª rodada. Na sexta-feira (20), o Botafogo-SP recebe a Chapecoense, no estádio Santa Cruz, às 19h. Já no sábado (21), o Paysandu fará um clássico contra o Remo, no estádio Mangueirão, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 X 0 BOTAFOGO-SP

PAYSANDU - Gabriel Mesquita; Thalyson, Luan Freitas, Novillo e PK (Reverson); Leandro Vilela, Matheus Vargas (Marcelinho), Ronaldo Alves (Denner) e Marlon Freitas (Garcez); Rossi e Benitez (Diogo Oliveira). Técnico: Claudinei Oliveira.

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Sabit (Dramisino) e Leandro Maciel; Jonathan Cafu (Jefferson Nem), Robinho (Pablo Thomas) e Alexandre Jesus. Técnico: Allan Aal.

GOL - Leandro Vilela, aos 45 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Vilela, Rossi e Thalyson (Paysandu) e Erison, Jonathan Cafu, Rafael Milhorim e Sabit (Botafogo-SP).

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

RENDA/PÚBLICO - Não disponível.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).