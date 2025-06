Paulo Andrade abre Mundial na Globo com nostalgia e novo frio na barriga

Paulo Andrade será a voz do Grupo Globo no jogo de abertura do Mundial, entre Al Ahly e Inter Miami na noite deste sábado. Cada vez mais prestigiado internamente, o narrador comanda a primeira transmissão em mais uma participação na cobertura de grande evento pela atual casa. O torneio inédito desperta no experiente profissional duas sensações diferentes, uma nova e outra antiga, que aumentam sua empolgação diante da responsabilidade.

Líder da escala

Paulo Andrade trata com orgulho o desafio recebido —e é isso que o move. O locutor caminha para a sua sétima competição internacional em apenas um ano e dois meses na emissora. Até então, já trabalhou em jogos das Olimpíadas, Copa América, Eurocopa, Eliminatórias Sul-Americanas, Nations League e Intercontinental com sua tão sonhada camisa do Grupo Globo. Agora, dará a largada na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Ele é o narrador que fará mais partidas da fase de grupos do torneio no Sportv. A princípio, vai atuar em dez compromissos da primeira fase, salvo eventuais mudanças. O "peso" da oportunidade é celebrado pelo profissional, que foi pego de surpresa com a marca: "Estou sabendo por vocês", disse, animado, em conversa com o UOL.

Uma honra poder trabalhar nesse jogo de abertura. Eu me dedico da melhor maneira possível para merecer cada uma das oportunidades. Então, isso para mim é um peso, no melhor dos sentidos da palavra. Vou fazer de tudo para que meus chefes não se arrependam da escala (risos). Vai ser desafiador e eu sou movido por grandes desafios. Se eu parar de ter desafios, eu paro de narrar, porque aí perde a graça.

Paulo Andrade, ao UOL

Troféu do Mundial de Clubes foi exposto no Maracanã Imagem: DELMIRO JUNIOR/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O torneio disputado nos EUA junta dois momentos da carreira de Paulo, trazendo pitadas de nostalgia à fase atual. Durante os 20 anos que passou na ESPN, ele desenvolveu uma forte identidade com o futebol internacional ao narrar momentos especiais principalmente do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões. A mudança para a Globo fez com sua prioridade virasse o futebol nacional, com as transmissões do Brasileirão, mas o torneio que começa hoje possibilita a mistura das duas eras.

Agora com outro foco, o antigo dono da "voz da Premier League" sonha em acompanhar uma campanha história de um time brasileiro no Mundial. Ele está escalado para narrar jogos de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras dentro de seu pacote da fase de grupos e almeja aumentar sua proximidade com as arquibancadas. As torcidas da dupla Fla-Flu, inclusive, já possuem boas lembranças: Paulo comandou as transmissões dos títulos da Libertadores de 2022 e 2023, respectivamente.

O meu olhar está muito mais voltado para os brasileiros, mas vai ser muito interessante [esse contato com clubes da Europa]. Inclusive, eu já tenho lido em redes sociais torcedores brasileiros dos times europeus perguntando: 'Vai narrar jogo do Chelsea, do City, da Juventus?', 'Poxa, que saudade', 'Vai ser muito nostálgico'. As pessoas estão escrevendo e eu estou nessa onda também, nesse embalo

Quem sabe [virar] a 'voz' do título mundial de brasileiro? Eu procuro ser a voz de momentos históricos das torcidas que estão no meu quintal. Acho que é difícil [um brasileiro campeão], olhando friamente, mas quem sabe... Vai, quero ser a voz de uma de uma histórica participação de um brasileiro na Copa do Mundo de Clubes e, na sequência, continuar fazendo parte, digamos assim, da história dos clubes e das torcidas mais próximas de mim.

Paulo Andrade

Torneio inéditos, velhos sentimentos

O ineditismo do Mundial também faz com que Paulo volte a experimentar um frio na barriga, mas ele abraça a sensação e estará "concentrado" assim como os jogadores. Mesmo experiente e tendo no currículo até final da Copa do Mundo de seleções, o narrador paulista não esconde a ansiedade por viver a novidade que será o torneio. Por isso, a preparação foi redobrada e conta inclusive com uma imersão em terras cariocas, onde a Globo centralizará sua cobertura, para o início do Mundial.

Paulo Andrade, narrador do Grupo Globo desde abril de 2024 Imagem: Divulgação/Globo

É interessante, para todo mundo vai ser muito diferente. Estou cheio de expectativas, contando as horas para o início e ainda tentando processar o tamanho do significado disso exatamente por se tratar de um torneio inédito. Gera um friozinho na barriga diferente por ser algo que nós, mesmo os experientes, nunca fizemos na carreira: a transmissão de uma Copa do Mundo de Clubes

Eu sou de São Paulo e vamos fazer toda a transmissão da primeira fase do dos estúdios do Rio de Janeiro. Então é até algo positivo, porque a partir do momento em que eu viajar para o Rio, um dia antes da partida de abertura, eu vou ficar como se fosse um time concentrado. Em regime quase que total de concentração, entre hotel, estúdio e estudos.

Paulo Andrade, ao UOL

Dentro do Grupo Globo, o jogo de abertura será exibido apenas no Sportv, com a voz de Paulo. A bola rola no Hard Rock Stadium a partir das 21h (de Brasília) para o confronto válido pelo Grupo A, o do Palmeiras.

Escala de Paulo Andrade na fase de grupos do Mundial

Al Ahly x Inter Miami --14/6, às 21h

Chelsea x Los Angeles FC --16/6, às 16h

Fluminense x Borussia Dortmund --17/6, às 13h

x Borussia Dortmund --17/6, às 13h Manchester City x Wydad Casabalnca --18/6, às13h

Palmeiras x Al Ahli --19/6, às 13h

x Al Ahli --19/6, às 13h Inter de Milão x Urawa Red Diamonds --21/6, às 16h

Real Madrid x Pachuca --22/6, às 16h

Botafogo x Atletico Madri --23/6, às 16h

x Atletico Madri --23/6, às 16h Flamengo x LAFC --24/6, às 22h

x LAFC --24/6, às 22h Juventus x Manchester City --26/6, às 16h

*Programação sujeita a mudanças de última hora