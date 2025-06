Palmeiras x Porto: veja informações e prováveis escalações do jogo da Copa do Mundo de Clubes

O Palmeiras estreia na Copa do Mundo de Clubes na noite deste domingo, contra o Porto (POR), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), a partir das 19 horas (de Brasília). As equipes estão no Grupo A, ao lado Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA).

A delegação palmeirense está se preparando na cidade de Greensboro, na Carolina do Norte. O clube está no local desde a última segunda-feira. Primeiro, desembarcou nos Estados Unidos o elenco com 21 dos 29 jogadores relacionados. O restante chegou ao local apenas na noite de quarta-feira.

O grupo composto por oito jogadores (Benedetti, Emiliano Martínez, Estêvão, Gustavo Gómez, Richard Ríos, Lucas Evangelista, Piquerez e Luighi) estava à serviço das seleções nacionais durante a data Fifa. Com eles presente, o técnico Abel Ferreira comandou três treinos, traçando estratégias defensivas e ofensivas, além de aprimorar bolas paradas.

Ficaram no Brasil apenas o meio-campista Figueiredo, que trata de uma cirurgia no joelho, e o atacante Bruno Rodrigues, em transição física após se recuperar de duas cirurgias no joelho. De resto, Abel Ferreira todo elenco à disposição, sem grandes problemas para escalar a equipe contra o Porto.

O time de Portugal está nos Estados Unidos desde terça-feira. O elenco portista tem como sede a cidade de Nova Jersey e tem feito seus treinos na Academic Success Center. Na última quinta-feira, os Dragões ganharam uma preocupação.

O goleiro Diogo Costa sentiu desconforto muscular na coxa direita e teve uma lesão muscular no adutor. Assim, será baixa para o duelo. Cláudio Ramos é quem deve assumir a vaga. O atleta de 33 anos tem seis jogos na atual temporada, dois deles na Primeira Liga.

De um lado, o Palmeiras está no meio da temporada e, até o momento, disputou 35 jogos, com 23 vitórias, sete empates e cinco derrotas. No último compromisso antes da viagem aos EUA, o Verdão acabou derrotado por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Por outro, o Porto, comandado pelo técnico Martín Anselmi, já finalizou a temporada portuguesa de 2024/2025. Os Dragões foram o terceiro colocado no Campeonato Português. Em preparação para a estreia, o Porto disputou um amistoso contra o Riga, da Letônia, e perdeu por 2 a 0.

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa conta com 32 times divididos em oito grupos com quatro clubes cada um. Avançam às oitavas de final os melhores colocados de cada chave.

FICHA TÉCNICA:



PALMEIRAS X PORTO-POR

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)



Data: 15 de junho de 2025 (domingo)



Hora: às 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Hector Said Martínez (Honduras)



Assistentes: Christian Ramirez (Honduras) e Walter López (Honduras)



VAR:

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

PORTO: Cláudio Ramos; Mario, Perez, Marcano, Francisco Moura; Vieira, Pedro, Eustáquio; Pepê, Samu, Rodrigo Mora.



Técnico: Martín Anselmi