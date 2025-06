Palmeiras tem último treino antes de estreia no Mundial contra o Porto

O Palmeiras fez na manhã de hoje (14) seu último treino antes da estreia no Mundial de Clubes da Fifa. A quinta atividade do Verdão em solo norte-americano aconteceu ainda na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro (EUA), que tem sido a base de treinamentos do clube.

O que aconteceu

A estreia palmeirense acontece neste domingo, às 19 horas (de Brasília), contra o Porto, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A delegação embarca a Nova Jersey, palco do jogo, nesta tarde para fazer o reconhecimento do gramado onde enfrentará os portugueses.

O elenco fez uma atividade recreativa em campo reduzido e, na sequência, o técnico Abel Ferreira orientou ativamente um trabalho tático posicional. No final, ainda, os atletas praticaram bolas paradas ofensivas e defensivas.

O treinador não deve ter grandes problemas para montar sua equipe. Antes da viagem ele tinha dúvidas sobre as condições de Paulinho. Contudo, o atacante tem treinado normalmente com o elenco após passar por um controle de carga nos últimos dias, ainda no Brasil.

Neste período em que esteve nos Estados Unidos, Abel comandou dois treinos com o elenco completo e três com os 29 jogadores à disposição. Isso aconteceu porque os atletas que foram convocados na data Fifa se juntaram ao grupo apenas na noite de quarta-feira.

Sendo assim, a provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvã0 e Vitor Roque.

A abertura do Mundial de Clubes acontece na noite deste sábado, com o jogo entre Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA), a partir das 21 horas, no Hard Rock Stadium, em Miami.