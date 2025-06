Palmeiras não teme assédio por jogadores expostos no Mundial e mantém foco por renovação de Abel

A Copa do Mundo de Clubes será uma grande vitrine para o futebol mundial, o que pode gerar ainda mais assédio principalmente em cima dos jogadores. O Palmeiras, por exemplo, é um dos times que vê investidas do exterior para seus jogadores em várias janela de transferências. Contudo, o clube tem conseguido respeitar perfil de manutenção do elenco.

Nesse cenário, porém, a presidente Leila Pereira não teme esse assédio sobre seus jogadores e confia no trabalho feito dentro clube respeitando os contratos vigentes. A mandatária, inclusive, vê com bons olhos a participação da equipe no torneio para além do setor financeiro.

"Todo ano e em toda janela os clubes têm interesse nos nossos profissionais e nos nossos atletas. Em todas as janelas. Eu fico muito feliz por participar dessa Copa do Mundo de Clubes, porque valoriza o trabalho de todos nós... dos atletas, o meu trabalho também. Não tenho receio nenhum com relação a assédio aos nossos atletas e ao nosso treinador, porque no Palmeiras, o contrato tem validade. Todos têm contrato. Como o clube honra seus compromissos, os atletas também precisam honrar os seus", disse.

"Então, para um atleta ser negociado, precisa ter o interesse do atleta, do Palmeiras e de algum clube interessado. Se alguma dessas partes não tiver interesse, o negócio não sai. Tenho muita tranquilidade, porque me baseio nos contratos que estão em vigor. Se o atleta quer sair, mas não é de interesse do Palmeiras, ele tem contrato vigente, ele tem que cumprir. É assim que funciona aqui", seguiu.

Para além dos jogadores, quem também estará exposto é o técnico Abel Ferreira. O treinador tem contrato válido com o Verdão até dezembro de 2025. Clube e treinador iniciaram conversar por renovação, mas nada ficou decidido antes da ida aos Estados Unidos. Leila Pereira, porém, mantém seu foca pela extensão de vínculo do treinador.

"Com relação ao Abel, já falei diversas vezes: meu interesse é que ele fique no Palmeiras até o último dia do meu mandato, que é em dezembro de 2027. Claro, se ele quiser ficar mais, eu gostaria demais, mas o meu foco é esse. Seria um fato histórico. Não conheço na história do Palmeiras nenhum presidente que ficou com o mesmo treinador nos dois mandatos. Vou lutar por isso, gostaria muito que ele ficasse conosco", enfatizou.

Apenas pela participação no torneio, o Palmeiras arrecadará 15,2 milhões de dólares (cerca de R$ 80 milhões). O Verdão ainda poderá aumentar a quantia ainda na fase de grupos. A Fifa pagará 2 milhões de dólares (R$ 11,1 milhões na cotação atual) por vitória e 1 milhão (R$ 5,5 milhões) por empate nesta fase do torneio.

"Sem investimentos, sem dinheiro, você não faz um futebol de altíssimo nível como o do Palmeiras, não paga em dia os compromissos com os atletas, como o Palmeiras faz. Vocês sabem que isso no Brasil é exceção. Só com a entrada de valores vultosos como essa premiação, até os valores para participarmos é importante para que consigamos honrar nossos compromissos e investir ainda mais no nosso elenco. Por isso é importante não só vencer. Vencendo, ganhamos mais e, ganhando mais a gente consegue investir mais no elenco", disse Leila.

O Palmeiras estreia na fase de grupos contra o Porto, neste domingo. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Nesta primeira fase, o Verdão ainda terá jogos contra Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA).