Palmeiras faz reconhecimento de gramado da estreia no Mundial de Clubes

Imagem: Werner Flister / Powered by @canonbr

Depois de finalizar sua preparação para estrear na Copa do Mundo de Clubes o Palmeiras viajou a Nova Jersey, que fica a cerca de 1h10, de avião, de Greensboro, na Carolina do Norte, onde o clube montou sua estrutura para os treinos. Palmeiras e Porto se enfrentam neste domingo, às 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Assim que desembarcou no local, a delegação seguiu para o palco do jogo para fazer o reconhecimento do gramado, conforme protocolo da Fifa. Antes da viagem, o técnico Abel Ferreira comandou o último treino da equipe em solo americano antes da estreia.

Para este compromisso contra o Porto, o treinador palmeirense não deve ter problemas para escalar a equipe já que tem á disposição todos os 29 atletas inscritos na competição. Ele terá que relacionar 26 atletas, sendo os 11 titulares e 15 reservas. Sendo assim, três ficarão de fora por opção.

Uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

O Palmeiras chegou aos Estados Unidos na noite da última segunda-feira. A equipe está concentrada na Carolina do Norte, em um hotel onde o clube fechou quatro andares para montar uma estrutura mais próxima a da Academia de Futebol.