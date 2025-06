Itens políticos são proibidos: o que pode entrar nos estádios no Mundial

Se você já tem ingresso ou está pensando em comparecer a algum jogo do Mundial de Clubes 2025, nos Estados Unidos, é preciso ficar ligado em quais objetos são ou não permitidos nas dependências dos estádios.

O que aconteceu

No geral, é proibido entrar com bebidas alcoólicas nos estádios da Copa do Mundo de Clubes. É possível, porém, comprar bebida dentro das próprias arenas, que comercializam este tipo de produto. Vale lembrar que menores de idade não podem comprar bebidas alcoólicas.

Itens de natureza política, ofensiva, sexual, discriminatória ou promocional e comercial são estritamente proibidos e podem resultar em expulsão do estádio.

O que é permitido

Bandeiras, faixas e cartazes pequenos até 2 m x 1,5 m e com material pouco inflamável

Bandeiras e faixas maiores apenas sob aprovação da Fifa após solicitação prévia

Pequenos rádios (com fones de ouvido)

Protetor solar

Medicamentos

Itens para cuidado de bebês

Garrafas de água plásticas vazias

O que é proibido

Animais (exceto os de suporte)

Balões

Capacetes

Drones

Câmeras com lentes maiores do que 5 polegadas

Bolas

Artefatos pirotécnicos

Cigarros eletrônicos

Alimentos não embalados em sacos transparentes

Bastões de selfie

Ponteiros laser

Computadores portáteis

Guarda-chuvas

Carrinhos de bebê

Quaisquer outros objetos que possam ser atirados ao campo

Há restrições para a entradas de bolsas. São permitidos:

Bolsas transparentes de plástico, vinil ou PVC que não excedam 30 cm x 15 cm

Bolsas de mão que não sejam maiores que 11,5 cm x 16,5 cm

Bolsas maiores só por razões médicas (com atestado médico)

Seis estádios receberão times brasileiros na fase de grupos do Mundial. São eles: