Norris lidera terceiro e último treino livre do GP do Canadá da Fórmula 1

Com Lando Norris, a McLaren liderou o terceiro e último treino livre do GP do Canadá de Fórmula 1. Na manhã deste sábado, o britânico registrou o tempo mais rápido, com 1m11s799.

Ainda neste sábado, às 17h (de Brasília), será realizado o treino classificatório. A corrida está marcada para domingo, às 15h, no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

FP3 CLASSIFICATION It's all to play for heading into qualifying ?#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/twh7FF291x ? Formula 1 (@F1) June 14, 2025

Na segunda posição ficou o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, com 1m11s877. George Russell, britânico da Mercedes, completou o top 3 com 1min11s950.

Oscar Piastri, companheiro de Norris na McLaren, terminou o TL3 em oitavo lugar, com 1m12s313. O australiano bateu com força no muro, provocando bandeira vermelha e possivelmente danificando a suspensão do carro.

Max Verstappen finalizou o treino na quinta posição, com 1m12s072. Seu companheiro de equipe, Yuki Tsunoda, enfrentou problemas nos freios, passou boa parte do tempo nos boxes e ao retornar provocou bandeira vermelha. A Red Bull precisou reconstruir parte do carro, e Tsunoda completou apenas sete voltas, encerrando a sessão em 20º lugar, sem registrar voltas rápidas.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, marcou 1m13s172 e terminou em 19º, uma posição atrás do companheiro Nico Hulkenberg, que registrou 1m13s072.

Confira os dez primeiros colocados do TL3

Lando Norris (MCLaren) - 1:11.799



Charles Leclerc (Ferrari) - +0.078



George Russell (Mercedes) - +0.151



Lewis Hamilton (Ferrari) - +0.251



Max Verstappen (RedBull) - +0.273



Fernando Alonso (Aston Martin) - +0.448



Kimi Antonelli (Mercedes) - +0.549



Oscar Piastri (McLaren) - +0.720



Carlos Sainz (Williams) - +0.720



Alexander Albon (Williams) - +0.774