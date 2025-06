No tie-break, Brasil vence a Ucrânia de virada pela Liga das Nações de vôlei masculina

A Seleção Brasileira de vôlei encarou a Ucrânia, neste sábado, pela terceira rodada da Liga das Nações masculina. No Ginásio do Maracanãzinho, o Brasil venceu por 3 sets a 2, com parciais de 19/25, 14/25, 25/22, 25/23 e 15/10.

Com o resultado, a Seleção Brasileira volta a vencer na Liga das Nações e sobe para a 3ª posição, com seis pontos somados. Por outro lado, a Ucrânia fica na 4ª colocação, com os mesmos seis pontos conquistados.

O Brasil volta à quadra neste domingo, às 10 horas (de Brasília), diante da Eslovênia, novamente no Maracanãzinho. A seleção ucraniana encara o Irã também neste domingo, às 13h30, no Maracanãzinho. As duas partidas são válidas pela quarta rodada da fase preliminar da Liga das Nações.

A Ucrânia começou melhor na partida e logo de cara abriu cinco pontos de vantagem no primeiro set. O Brasil tentou correr atrás do prejuízo e chegou a ficar dois pontos atrás, mas não conseguiu a virada. Os ucranianos fecharam a primeira parcial por 25 a 19.

O segundo set foi o mais desequilibrado da partida. Mais uma vez, a Ucrânia abriu vantagem no placar logo no começo. O Brasil não teve força para reagir e viu o atropelo dos ucranianos, que fecharam a parcial em 25 a 14.

No terceiro set, a Seleção Brasileira conseguiu equilibrar a partida e ficou na liderança desde o começo, mesmo sem conseguir abrir uma larga vantagem no placar. A parcial seguiu dessa maneira até a reta final, quando o Brasil fechou em 25 a 22 e forçou o quarto set.

A Seleção Brasileira aproveitou o bom momento no parcial seguinte e teve seu melhor momento na partida. Depois de um começo equilibrado, o Brasil assumiu a liderança e chegou a abrir cinco pontos de vantagem. O time da casa fechou em 25 a 23 e mandou o jogo para o tie-break.

No quinto e decisivo set, a Seleção seguiu melhor e abriu cinco pontos de vantagem no placar. O Brasil fechou em 15 a 10 e conquistou a vitória.