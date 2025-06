Mundial de Clubes começa regido por investimento bilionário, polêmicas e domínio brasileiro

Sob a gestão de Gianni Infantino, iniciada em 2016, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) busca repetidamente maximizar receitas e expandir o alcance de suas competições. Houve sugestões, rejeitadas, para realizar a Copa do Mundo de seleções a cada dois anos, mas duas importante ideias foram aprovadas mesmo com críticas acentuadas: a ampliação da Copa para 48 seleções e a criação de um novo Mundial de Clubes, realizado a cada quatro anos, alocado na vaga da extinta Copa das Confederações no calendário do futebol.

A primeira edição do Mundial de Clubes deveria ter acontecido em 2021, na China. Mas a pandemia postergou a concretização do torneio. A instituição da nova competição fez com que o tradicional torneio anual, anteriormente batizado com o nome de Mundial, voltasse a ser chamado de Intercontinental.

Em 2025, o projeto saiu do papel, e os Estados Unidos, sede da próxima Copa do Mundo de seleções (2026), vai abrigar o Mundial de Clubes. Neste sábado, será dado o pontapé inicial para o maior torneio envolvendo times de todos os continentes. Serão 32 participantes. O duelo entre Inter Miami, equipe que conta com Lionel Messi, e Al-Ahly, do Egito, acontece a partir das 21h no Hard Rock Stadium, em Miami, e abre os trabalhos pelo Grupo A.

O Brasil é o país com maior número de times participantes do Mundial. Campeões das últimas quatro edições da Libertadores, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo vão encarar o desafio de bater de frente com times europeus e forças continentais nos Estados Unidos.

A Fifa dividiu o número de participantes da seguinte forma: Europa (12), América do Sul (6), América do Norte, Central e Caribe (4), Ásia (4), África (4), Oceania (1) e uma vaga para o país-sede. Para completar as vagas, a entidade criou um ranking, cuja pontuação foi formada a partir dos resultados obtidos nos campeonatos continentais de 2021 até 2024. Dessa forma, além de campeões de cada continente, alguns times entraram via ranqueamento.

No entanto, a indicação de certos times gerou polêmica. A primeira foi em relação ao Inter Miami, time que conta com Messi, Suárez e outras estrelas oriundas daquele Barcelona memorável do início dos anos 2010. A Fifa nomeou o time da Flórida por ser a melhor equipe da temporada regular da liga norte-americana de futebol (MLS). No entanto, a equipe sequer chegou à final da competição. O título ficou com o Los Angeles Galaxy, que, sem vaga, viu seu rival de cidade, o Los Angeles FC, conquistar um lugar no Mundial também envolto em críticas.

Originalmente, o mexicano León deveria ter uma vaga no Mundial por ser o campeão da Concachampions de 2023. Porém, o clube pertence ao mesmo grupo dono do Pachuca, campeão da mesma competição em 2024, o que também lhe deu uma vaga no torneio.

A Fifa, então, decidiu retirar o León da competição, haja vista uma regra que impede que times do mesmo dono participem do torneio. O caso foi parar na Corte Arbitral do Esporte (CAS), que considerou a medida da Fifa correta.

A entidade optou por escolher o substituto do León por meio de jogo único entre o vice-campeão de 2023, o Los Angeles FC, e o América, do México, melhor mexicano no ranking do continente.

A decisão também gerou descontentamento por parte dos costarriquenhos do Alajuelense, que entendiam ter direito à vaga, uma vez que o regulamento do torneio veda a indicação por meio de ranking de times de um país que já tenha ao menos dois campeões continentais classificados.

Não foi fácil para a Fifa também convencer os times europeus a participarem do Mundial. Houve uma série de críticas de dirigentes, jogadores e do sindicato dos atletas pelo excesso de jogos. Para contornar a situação, a entidade ofereceu uma premiação de US$ 1 bilhão (R$ 5,55 bilhões na cotação atual) para dividir entre os participantes, sendo que os europeus ficarão com a maior fatia.

Apenas pela participação, os times da Europa vão ganhar entre US$ 12,81 milhões e US$ 38,19 milhões (o menor valor será do Salzburg, e o maior do Real Madrid, seguindo critérios esportivos e comerciais). Os brasileiros ganharão US$ 15,21 milhões cada (aproximadamente R$ 85 milhões). Os times ainda vão faturar US$ 2 milhões por vitória na primeira fase e US$ 1 milhão por empate. Se chegar às oitavas, somam mais US$ 7,5 milhões. Às quartas, US$ 13,125 milhões. Às semis, US$ 21 milhões. O vice-campeão levará mais US$ 30 milhões, enquanto o campeão embolsará outros US$ 40 milhões. Portanto, se um sul-americano for campeão, seu prêmio acumulado pode chegar a US$ 102,835 milhões (R$ 570 milhões). Já um europeu pode faturar até US$ 125,815 milhões (R$ 700 milhões).

Apenas com a venda de direitos de transmissão para a DAZN, a Fifa arrecadou US$ 1 bilhão. A DAZN, que opera no streaming, teve o direito de repassar os direitos para emissoras que exibissem o torneio gratuitamente, em TV aberta. No Brasil, foi aberta uma exceção. O SporTV, canal por assinatura do Grupo Globo, vai mostrar todos os 63 jogos, assim como a CazéTV, canal no YouTube vinculado à LiveMode. A Globo, por sua vez, transmitirá 25 jogos na TV aberta na fase de grupos, incluindo todos os brasileiros, além de quantos jogos quiser nas fases derradeiras.

Os 32 times foram divididos em oito grupos no formato de maior sucesso das Copas do Mundo. Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, a partir daí são jogos únicos eliminatórias até chegar à grande decisão, agendada para o dia 13 de julho, em East Rutherford, Nova Jersey, no MetLife Stadium.

Ao todo, 11 cidades e 12 estádios vão abrigar as partidas do Mundial de Clubes. A maioria fica na costa leste dos Estados Unidos. Apenas Seattle (Washington) e Pasadena (Califórnia) estão no lado oposto do mapa. Orlando (Flórida) é a única cidade com dois estádios: o Camping World e o Inter&Co Stadium. Os gramados foram todos adaptados ao padrão Fifa, com dimensões definidas em 105m x 68m e apenas naturais.

A Fifa enfrenta dificuldades na venda de ingressos para partidas menos relevantes. A entidade teve de baixar consideravelmente o valor das entradas para tentar encher alguns estádios. A expectativa é que a média de ocupação das arenas seja de 50%.

Para mudar a experiência dos torcedores no estádio e em casa, o Mundial de Clubes terá novidades com relação à arbitragem. Os juízes levarão consigo câmeras corporais, cujas imagens serão exibidas nas transmissões. Lances de revisão do VAR, assim como no Brasileirão, vão ser mostrados no telão dos estádios. A tecnologia de marcação do impedimento de forma semiautomática também estará em uso durante o torneio.

Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio foram os brasileiros selecionados para apitar partidas no Mundial. Além deles, foram escolhidos os assistentes Rafael Alves, Danilo Manis, Bruno Pires e Bruno Boschilia.