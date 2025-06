MLS segue rolando nos EUA e briga até com abertura do Mundial de Clubes

A Copa do Mundo de Clubes começa hoje, mas precisará disputar espaço com as partidas da MLS. Isso porque, diferentemente de outros países, a Liga Norte-Americana optou por não parar seu campeonato.

O que aconteceu

Ao todo, 11 jogos da MLS acontecem hoje, mesma data da abertura do Mundial da Fifa, que terá o Inter Miami de Messi. O time norte-americano encara o Al Ahly, do Egito, às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

As partidas da MLS, inclusive, acontecem em horários próximo ao de Al Ahly x Inter Miami. Dez dos 11 compromissos da Liga acontece entre 20h30 e 22h30 (de Brasília).

Além disso, os três representantes da MSL têm jogos previstos para as mesmas datas do mata-mata do Mundial. Inter Miami e Seattle Sounders, por exemplo, têm partida marcada para o dia 28, primeiro dia da janela das oitavas de final do torneio da Fifa. Já o Los Angeles FC tem compromisso para o dia 29.

O trio também tem partidas marcadas para um dia antes da final da Copa do Mundo de Clubes. Há, inclusive, um St. Louis e Portland previsto para o dia 13 de julho — mesma data da final — às 20h (de Brasília), quatro horas após o início da decisão continental.

Não é só a MLS

A maioria dos campeonatos adequou seus calendários para o Mundial, mas algumas ligas seguiram o exemplo do país-sede e não pararam durante o torneio da Fifa.

Além da MSL, outras três competições — que envolvem clubes que estão na Copa de Clubes — correm normalmente: National League - North (Nova Zelândia), J.League (Japão) e K1 (Coreia do Sul). Os compromissos de Auckland City (NZL), Urawa Reds (JAP) e Ulsan HD (KOR) foram adiados.

No Brasil, a CBF "encaixou" uma pausa no calendário, e o Brasileirão só volta no dia 12 de julho. Além disso, a entidade adiou os jogos de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras pela 12ª rodada para aumentar o tempo de preparação para o Mundial.

Já na Argentina, a primeira fase do campeonato nacional terminou em 1º de junho, e o torneio volta apenas em 13 de julho. Boca Juniors e River Plate são os representantes envolvidos na Copa de Clubes.

Outros clubes envolvidos no Mundial, como europeus, mexicanos e sauditas, terminaram suas temporadas antes do início do torneio da Fifa. Os times do Velho Continente, por exemplo, tiveram como último jogo oficial a final da Liga dos Campeões, em 31 de maio.