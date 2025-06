Mundial: ande com a camisa do Palmeiras em Nova Iorque e conheça pessoas

Do UOL, em Nova Iorque

"Vocês vieram para o jogo? Falo português, sou casado com uma brasileira. Meu filho torce para o Palmeiras", comentou um funcionário da Cruise Line, empresa de cruzeiros turísticos pelo Rio Hudson, ao ouvir uma conversa em português.

Costarriquenho, ele está empolgado com a partida e contou que o filho, que estuda com bolsa por jogar futebol na universidade, estará no estádio apoiando o Verdão.

"Já até fui ao Allianz Parque, em 2018", contou animado.

Não foi a única vez: andar com a camisa do Palmeiras (e, provavelmente, dos outros três clubes brasileiros que disputam o Mundial de Clubes nos EUA) virou um ímã para conhecer pessoas nas ruas de Nova Iorque.

No Museu Intrepid, focado em aviões, navios e submarino, usados na Guerra Fria, um visitante italiano se aproximou e perguntou: "São brasileiros? Vieram ver o Palmeiras?".

Ele não sabia se o time estava na mesma chave da Juventus, mas estava por dentro da participação do Verdão.

"É Palmeiras?", é uma pergunta frequente entre crianças e adultos animados para o jogo.

O Palmeiras estreia neste domingo, contra o Porto. As ruas de Manhattan já sentem a presença da torcida alviverde. Na sexta, um bar ficou lotado de torcedores. Hoje, a Times Square tem evento alviverde marcado.