Mesmo oscilante, Corinthians tem melhor início de Brasileirão dos últimos dois anos

Na noite da última quinta-feira, o Corinthians buscou o empate em 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi de todo ruim para o Timão, que viajou ao Rio Grande do Sul sem seis de seus principais jogadores, devido a lesões e à data Fifa.

O empate na Arena do Grêmio colocou o Corinthians na décima colocação, com 16 pontos. Apesar da oscilação, após 12 rodadas, o Alvinegro paulista faz o que é a sua melhor campanha dos últimos dois anos na Série A.

Na atual edição do Brasileirão, o Corinthians possui números equilibrados. O Timão, que começou a competição com o técnico Ramon Díaz e agora está sob o comando de Dorival Júnior, soma quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. São 13 gols marcados e 15 gols sofridos.

Nos últimos dois anos, o Corinthians vinha de péssimos inícios no Brasileirão. Em 2023, nas 12 rodadas iniciais do torneio nacional, tinha somente 12 pontos - quatro a menos do que na atual temporada. A equipe alvinegra tinha três vitórias, três empates e seis derrotas. Depois de perder para o Athletico-PR na 12ª rodada, o time aparecia na 15ª posição.

Naquele recorte, o Timão passou pelo comando de três técnicos diferentes: Fernando Lázaro, Danilo (interinamente) e Vanderlei Luxemburgo. Duas das três vitórias foram com o "Pofexo", enquanto uma foi com Fernando Lázaro.

Já em 2024, o Corinthians viveu um início de Campeonato Brasileiro ainda pior - um que o torcedor corintiano certamente não gosta de relembrar. Nas primeiras 12 rodadas da última edição da competição, o Alvinegro paulista somava apenas nove pontos. Eram cinco derrotas, seis empates e somente uma vitória, e o time aparecia na 18ª colocação na tabela de classificação.

Na temporada passada, a equipe alvinegra passou por uma série negativa de nove rodadas sem vencer no Brasileirão. O início ruim fez com que o Corinthians brigasse contra o rebaixamento por boa parte da competição. Na reta final do torneio, porém, os comandados de Ramón Díaz conseguiram uma arrancada histórica e terminaram na sétima posição, conquistando ainda uma vaga na fase preliminar da Libertadores.

Mesmo em meio à oscilação e a troca no comando técnico, o Corinthians faz, assim, sua melhor campanha no Brasileiro desde 2023. O Timão ainda está tomando forma sob o comando de Dorival Júnior e vive a expectativa de fazer um segundo semestre melhor com o novo treinador. Além da Série A, o time também disputa a Copa do Brasil, e já conquistou o Paulistão neste ano.

O Corinthians, agora, só volta a campo no mês de julho, uma vez que o calendário do futebol brasileiro sera paralisado em função da Copa do Mundo de Clubes. A competição será disputada nos Estados Unidos, entre os dias 14 de junho e 13 de julho. Como não estará no torneio, o Timão terá o período livre.

O elenco do Corinthians, desse modo, terá férias de 15 dias para descansar e recuperar as energias. A reapresentação do grupo está marcada para o próximo dia 28 de junho, um sábado. A partir daí, Dorival Júnior começará a preparar o time para o duelo contra o Red Bull Bragantino, pela competição de pontos corridos. Data e horário ainda serão confirmados pela CBF.