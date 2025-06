Mascherano vê Inter Miami melhor e lamenta: 'Desperdiçamos muitas chances'

Imagem: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, disse que sua equipe foi superior ao Al Ahly no empate sem gols entre as equipes, válida pela estreia do Mundial de Clubes. O argentino ainda lamentou as chances perdidas por seu elenco — principalmente no 2° tempo.

O que ele falou?

Raio-X do jogo. "No 1° tempo, eles tiveram mais chances de fazer o gol, mas no total, acho que fomos melhores. Tivemos mais controle e posse. Tentamos jogar mais no ataque."

O que faltou? "Desperdiçamos muitas chances. Queríamos ganhar porque sabíamos da importância, mas fico feliz e orgulhoso pela minha equipe, que lutou até o fim. Mostramos nossa personalidade, e isso é importante. Muitas pessoas não conhecem nosso jogo."

Multidão atrás de Messi. "Aqui é a nossa casa, mas é possível ver pessoas torcendo do mundo todo. Quando você tem jogadores como Messi, normalmente temos casa cheia."