Líder de torcida do Palmeiras em NY quer clima de Libertadores no Mundial

O brasileiro Adriano Branco se mudou para Nova Iorque em 2023. Em busca de companhia e lugares para assistir aos jogos do Palmeiras longe de casa, criou o perfil no Instagram Palmeiras NY.

No Mundial de Clubes, Adriano tem o objetivo de criar um clima de Libertadores na cidade dos Estados Unidos. Ele usa como exemplo a explosão de palmeirenses em Montevidéu, no Uruguai, quando o Alviverde levou o título continental sobre o Flamengo.

"[Quando eu me mudei], comecei a procurar bares, e a Camilinha me mandou mensagem dizendo que estava em um assistindo ao jogo do Palmeiras. No que eu estava, nem deixavam mudar o canal", contou.

Camila Oliveira, a tal "Camilinha", foi quem indicou o bar Legends, onde ocorreu uma reunião de palmeirenses na noite da última sexta-feira. O estabelecimento fica em frente ao famoso Empire State e é candidato a se tornar um point palmeirense no início do Mundial de Clubes.

"Assisto jogos aqui desde 2017. Já havia um grupo fixo, mas não de palmeirenses. Era uma responsabilidade grande organizar uma torcida sozinha. Com a animação do Adriano, tudo começou a ganhar forma", explica.

Juntos, com apoio de outros 'consulados', alcunha para as torcidas que estão fora do Brasil, eles têm organizado diversos eventos para receber os torcedores que estão na cidade norte-americana.

Para ambos, a torcida é essencial e pode fazer a diferença e empurrar o time rumo ao título.

"Quem estava na final contra o Flamengo viu o quanto a torcida influenciou. Se temos alguma chance de ganhar o Mundial, é com o mesmo clima de Montevidéu", diz Adriano.

Camila, que também esteve no Uruguai, concorda: "Estamos unindo forças para fazer algo bonito. Todo mundo está dando o máximo para que o Palmeiras traga essa taça para casa", falou.

Invasão palmeirense

Os palmeirenses lotaram um bar Legends na noite de sexta-feira. A torcida se reuniu para assistir à partida do time feminino contra o Fluminense e iniciar o esquenta para a estreia no Mundial de Clubes, que acontece no domingo no MetLife.

O empresário Guilherme está na cidade a passeio, mas a viagem foi motivada pelo campeonato.

"A ansiedade sempre bate. Acho que o primeiro jogo vai ser bom. O Porto é um time forte, mas o Palmeiras é melhor. O Abel é fera, sabe jogar esse tipo de torneio", afirmou.

Para Diego, coordenador de projetos, a empolgação é a mesma. Sua primeira vez em Nova Iorque foi motivada pelo time e ele acredita na vitória do Verdão no domingo.

"O Palmeiras tem que encarar como uma Copa do Mundo. Ganhar o primeiro jogo é fundamental para controlar o nervosismo", contou. Seu palpite é 2 a 0.

O chef Luís Antônio também aproveitou o campeonato como desculpa para conhecer a cidade. Para ele, o time está pronto para o desafio.

"Acho que vamos fazer uma boa partida. A equipe vem sendo bem preparada para o Mundial desde o início do ano", comentou.