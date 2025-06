Aviso prévio? Estrela do Bayern até se despediu do time, mas jogará Mundial

O alemão Leroy Sané já se apresenta como jogador do Galatasaray, da Turquia, mas ainda está à disposição do Bayern de Munique para a primeira fase da Copa do Mundo de clubes.

O que aconteceu

O camisa 10 se despediu do Bayern após cinco anos defendendo o clube. Revelado pelo Schalke, o atacante estava no Manchester City quando foi contratado pelo gigante da Alemanha, em 2020. Ele publicou uma mensagem de adeus anteontem.

Sané foi apresentado ontem como reforço do Galatasaray. O jogador viajou para a Turquia e posou com a camisa da nova equipe, com a qual fechou vínculo até 2028.

No entanto, ele só se apresentará oficialmente no clube turco no próximo mês. O contrato atual com o time da Baviera é válido até dia 30 de junho. A transferência ao Galatasaray foi sem custos.

Até lá, Sané jogará o Mundial pelo Bayern. Ele embarcou para os EUA após a passagem pela Turquia e estará à disposição do treinador. De acordo com o jornal alemão Bild, o jogador fez questão de seguir com a delegação do time até o final do mês.

O atacante de 29 anos só estará disponível durante a fase de grupos. O Bayern estreia amanhã na competição, contra o Auckland City, pelo Grupo C, e tem o último duelo da chave no dia 24 de junho, contra o Benfica.