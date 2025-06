Leila cita planos de Samir Xaud na CBF e espera calendário melhor para o Palmeiras em 2026

O extenso calendário do futebol brasileiro é um ponto constantemente abordado pelo Palmeiras, principalmente através do técnico Abel Ferreira, que reclama do pouco tempo de descanso entre um jogo e outro. Às vésperas da estreia na Copa do Mundo de Clubes, a presidente Leila Pereira falou sobre o tema e o desafio do torneio no meio da temporada.

Leila Pereira ainda citou os planos de Samir Xaud, eleito presidente da CBF no último mês, com seu apoio, para diminuição dos Estaduais. O plano de Xaud é reduzir para 11 datas os Estaduais. O Campeonato Paulista deste ano, por exemplo, foi disputado em 16 datas.

"É desafiador, mas vocês sabem que o calendário brasileiro sempre foi muito complicado pela quantidade de jogos insana. Isso é uma coisa absurda, a carga em cima dos atletas. Estou muito animada porque o novo presidente da CBF já anunciou a diminuição dos Estaduais, então acho que vai ter um impacto muito positivo para a gente no futuro", disse.

Por outro lado, Leila viu com bons olhos o calendário cheio, já que reflete a competitividade da equipe no cenário do futebol. O Verdão conquistou a vaga para este Mundial com o título da Libertadores em 2021.

"Esse ano realmente é muito desafiador, muito cansativo, mas é para todos os clubes que disputam essas competições. Esse é o problema de ser um clube protagonista, de ponta. É um problema positivo. Tomara que todos os anos tenhamos esse problema. Mas acredito que a partir o ano que vem esse calendário vai melhorar", seguiu a presidente do Verdão.

O Palmeiras é um dos cinco brasileiros que disputa o Mundial. Além deles, estão no torneio Botafogo, Flamengo e Fluminense. Durante os dias 14 de junho e 13 julho, datas reservadas para a competição da Fifa, o calendário dos clubes da Série A está paralisado. Ou seja, os times que não disputam o torneio terão período livre, podendo dar férias aos jogadores.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira terminará o ano tendo disputado cinco competições: Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Brasileirão, por exemplo, tem seu fim previsto apenas para o dia 22 de dezembro.