Jogos do Fluminense no Mundial de Clubes: datas, horários e onde assistir

O Fluminense está no Grupo F do Mundial de Clubes 2025 e é o último brasileiro a entrar em campo na competição, que começa a ser disputada neste sábado (14), nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O time de Renato Gaúcho faz a sua estreia na Copa do Mundo de Clubes no dia 17 de junho, terça-feira, contra o Borussia Dortmund, da Alemanha. O jogo será às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

O segundo compromisso do Fluminense é no dia 21 de junho, um sábado, às 19h, contra o Ulsan, da Coreia do Sul. O duelo será no mesmo palco da estreia, o MetLife Stadium.

O Tricolor fecha a fase de grupos enfrentando o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. O jogo acontece no dia 25, quarta-feira, às 16h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Onde assistir. Os três jogos do Fluminense na fase de grupos, assim como de todos os brasileiros, serão exibidos pelos quatro veículos que têm direitos de transmissão dos jogos do Mundial:

TV Globo (tv aberta)

sportv (tv fechada)

(tv fechada) DAZN (app e site)

(app e site) CazéTV (YouTube)

Datas e horários dos jogos do Fluminense