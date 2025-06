Jogos do Flamengo no Mundial de Clubes: datas, horários e onde assistir

O Flamengo está no Grupo D do Mundial de Clubes 2025 e é o terceiro time brasileiro a entrar em campo na competição, que começa a ser disputada neste sábado (14), nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O time de Filipe Luís faz a sua estreia na Copa do Mundo de Clubes na segunda-feira, 16 de junho, contra o Espérance, da Tunísia. O jogo será às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia.

O segundo compromisso do Flamengo é no dia 20 de junho, uma sexta-feira, às 15h, contra o Chelsea, da Inglaterra. O duelo será no mesmo palco da estreia, o Lincoln Financial Field.

O Rubro-Negro fecha a fase de grupos enfrentando o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O jogo acontece no dia 24, terça-feira, às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando.

Onde assistir. Os três jogos do Flamengo na fase de grupos, assim como de todos os brasileiros, serão exibidos pelos quatro veículos que têm direitos de transmissão dos jogos do Mundial:

TV Globo (tv aberta)

sportv (tv fechada)

DAZN (app e site)

CazéTV (YouTube)

Datas e horários dos jogos do Flamengo