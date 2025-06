Time de Messi abre Mundial após convite e está repleto de 'parças' do astro

O Inter Miami enfrenta o Al Ahly, hoje, às 21h (de Brasília), no jogo de abertura do Mundial de Clubes, em Miami. A equipe de Messi, no entanto, só está na competição graças a um convite da Fifa.

Fifa chamou

O Inter Miami é o representante do país-sede, no caso, os Estados Unidos. A presença de uma equipe da casa já era uma tradição da Fifa no antigo formato do Mundial de Clubes.

O anúncio da presença do time de Messi na competição aconteceu no ano passado. Em outubro, a entidade anunciou que a equipe de Miami estaria no torneio e faria o jogo de abertura da competição.

Um título ajuda a explicar a escolha. O Inter Miami foi o time de melhor campanha da última temporada regular da MLS e recebeu a taça da "Suportters Shield". A equipe, no entanto, não foi a campeã final do torneio — os melhores vão para um mata-mata, que terminou com título do Los Angeles Galaxy.

O Inter Miami tem outros atrativos. Além de Messi, o elenco conta com mais ex-estrelas do Barcelona: Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba.

Legião argentina

A chegada de Messi ao Inter Miami não trouxe só ex-jogadores do Barcelona. O clube estadunidense virou uma verdadeira legião argentina.

O elenco conta com nove jogadores argentinos: os goleiros Ustari e Ríos, os defensores Weigandt, Luján e Aviles, os meio-campistas Gallego e Redondo, além dos atacantes Messi e Allende.

O técnico também é argentino e se encaixa na bancada dos ex-Barcelona: Javier Mascherano. O ex-Corinthians faz seu primeiro trabalho como treinador de um clube — antes, comandava a seleção sub-20 da Argentina.

Influências de Messi ou não, todos os demais argentinos chegaram ao Inter Miami depois dele. Com a legião argentina, o clube conquistou, além da temporada regular da última MLS, a Copa das Ligas, disputada entre times dos Estados Unidos e do México.

Palmeiras de olho

O Inter Miami será adversário do Palmeiras na fase de grupos. A equipe estadunidense está ao lado do time brasileiro, do Porto e do Al Ahly no Grupo A da competição.

Após a estreia de hoje, contra os egípcios, o Inter Miami enfrentará o Porto na próxima quinta-feira, e o Palmeiras no dia 23, pela última rodada da fase de grupos.