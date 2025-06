Guilherme contorna má fase e volta a ser decisivo pelo Santos

O atacante Guilherme marcou um dos gols da importante vitória do Santos contra o Fortaleza por 3 a 2, na última quinta-feira, pela 12ª rodada do Brasileirão. O tento, anotado aos 40 minutos do segundo tempo na Arena Castelão, aumentou a vantagem santista para 2 a 0. Desta forma, o camisa 11 do Peixe, novamente, foi fundamental em um um triunfo da equipe pelo Brasileirão. Com o resultado, o time de Cleber Xavier deixou o Z4 do torneio.

Antes, na décima rodada, Guilherme marcou um belo gol de cabeça, no Barradão, contra o Vitória. O tento deu números finais à partida, que terminou em 1 a 0. Na ocasião, o Santos precisava vencer, já que se encontrava afundado na zona de rebaixamento e sem vencer há sete rodadas.

Guilherme, assim, parece ter despistado a má fase que o assombrava desde a reta final do Campeonato Paulista. Mesmo sendo o artilheiro do time com, na época, dez gols na temporada, o atacante não marcava há 11 duelos, antes de marcar contra o Vitória. Hoje, após os recentes gols e a quebra deste jejum, o camisa 11, ainda artilheiro do Santos, tem 12 bolas na rede em 2025.

A má fase foi recheada por críticas da torcida e desempenho muito abaixo das quatro linhas. Além da sequência sem marcar gols, Guilherme não contribuia para a criação e desperdiçava algumas oportunidades de balançar as redes. Contra o CRB, por exemplo, o atacante foi responsável por perder um dos pênaltis na eliminação do Santos, no Estádio Rei Pelé, pela Copa do Brasil.

Antes de atingir sete jogos no Brasileirão - limite para transferências dentro da competição -, Guilherme chegou a não ser relacionado para o duelo diante do Grêmio, no Rio Grande do Sul. Agora, o artilheiro do Peixe na temporada voltou a ser decisivo e contribuiu efetivamente nas últimas duas vitórias.

Com o resultado diante do Leão do Pici, o Santos chegou aos 14 pontos e, enfim, saiu do Z4 do Brasileirão, pulando para a 15ª colocação.

O calendário do futebol brasileiro será paralisado para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Santos e Fortaleza só voltam aos gramados no mês de julho. Na próxima rodada da Série A, o Peixe encara o Palmeiras, enquanto o Fortaleza pega o Ceará. Datas e horários ainda serão definidos posteriormente pela CBF.