Goiás é superado pelo CRB e pode perder vantagem na liderança da Série B

Neste sábado, em confronto válido pela 12ª rodada da Série B, o Goiás visitou o CRB no Estádio Rei Pelé, foi superado por 2 a 0 e pode poder vantagem na liderança da competição. Thiago Fernandes e Giovanni marcaram para os mandantes.

Com o revés, o Goiás permaneceu com 26 pontos, na primeira colocação da tabela, e pode perder vantagem na liderança. Isso porque Novorizontino (2º) e Cuiabá (3º), que somam 22 e 21 unidades, respectivamente, ainda atuam nesta rodada. Do outro lado, com a vitória, o CRB chegou aos 21 somados, agora na quarta posição.

O Goiás retorna aos gramados na segunda-feira (23/06), às 21h (de Brasília), quando recebe o Athletic Club, na Serrinha. No sábado (21/06), às 20h30, o CRB visita a Ferroviária, na Fonte Luminosa. Ambos os duelos serão válidos pela 13ª rodada.

O primeiro gol da partida foi marcado pelo CRB, aos 33 minutos do primeiro tempo. Após dominar bola mal afastada pela defesa do Goiás, Thiago Fernandes emendou finalização firme, que desviou em Titi antes de balançar as redes.

Aos 31 minutos da etapa complementar, o CRB aumentou a diferença com Giovanni que, após receber cruzamento de William Pottker, arrematou de cavadinha para encobrir o goleiro Tadeu.