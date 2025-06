Garotos da base ganham chance com Dorival e mostram serviço no Corinthians

O Corinthians arrancou um empate em 1 a 1 contra o Grêmio na última quinta-feira, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo ficou muito marcado pelo brilho das categorias de base do Timão.

Integrado ao profissional desde 2024, o filho do Terrão Breno Bidon anotou um golaço e garantiu um ponto para o Corinthians. Já na reta final do segundo tempo, outros dois jovens da base alvinegra ganharam minutos: o atacante Kayke e o meia Dieguinho.

Essa não foi a estreia dos dois no profissional, uma vez que já tinham debutado anteriormente. No entanto, foi a primeira vez que ambos atuaram no time de cima sob o comando do técnico Dorival Júnior, que vinha acompanhando os jovens de perto.

Já integrado ao profissional, Kayke era um dos garotos que vinha agradando a comissão técnica nos treinos e, enfim, pôde ganhar minutos contra o Grêmio. Durante a data Fifa, Dorival também observou outros garotos da base, e Dieguinho foi um deles. Não à toa, o jovem de 17 anos também foi utilizado no empate em 1 a 1.

Ambos foram acionados por Dorival por volta dos 32 minutos do segundo tempo e disputaram os 15 minutos finais da partida. Kayke e Dieguinho não se esconderam e deram uma dinâmica maior ao ataque do Timão. Os dois mostraram serviço e, quem sabe, podem ter mais espaço após a pausa da Copa do Mundo de Clubes.

De acordo com dados da plataforma Sofascore, Kayke teve 12 ações com a bola e conseguiu uma finalização próxima ao gol. O atacante ainda completou os dois dribles que tentou e teve taxa de acerto de 67% no passe (concluiu quatro de seis passes).

Dieguinho, por sua vez, realizou 11 ações com a bola. O jogador somou 100% de aproveitamento nos passes (completou cinco de cinco) e conseguiu um drible certo. Também ganhou três de quatro duelos pelo chão e sofreu dois faltas.

Assim, tanto Kayke como Dieguinho aproveitaram os minutos concedidos por Dorival e mostraram que podem ser úteis ao Corinthians na sequência da temporada.

Mas afinal, quem são Kayke e Dieguinho?

Kayke chegou ao Corinthians em 2021 para reforçar a equipe sub-17. O garoto passou a se destacar e, quando subiu ao sub-20, foi um dos principais jogadores do Timão na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024 - foram três gols e seis assistências em oito jogos. Com isso, foi promovido ao profissional.

Apesar de ter subido, o garoto estava no processo de transição e se dividia entre o profissional e a base. Ele chegou a estrear pelo time de cima ainda com o técnico António Oliveira em janeiro de 2024. O jovem entrou nos minutos finais do clássico contra o São Paulo, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista daquele ano.

O processo de transição de Kayke chegou ao fim na atual temporada, quando o jogador foi definitivamente incorporado ao time de cima. Na última quinta-feira, ele voltou a entrar em campo pelo profissional depois de oito meses - sua última aparição havia sido no jogo contra o Cuiabá, em 20 de outubro do ano passado. Ao todo, o garoto de 21 anos disputou quatro partidas com a equipe principal do Corinthians.

Dieguinho, por outro lado, chegou ao Corinthians ainda em 2011 e iniciou no futsal do Timão. Na sequência, passou atuar totalmente no gramado. Em 2023, com 16 anos, subiu ao sub-17 alvinegro. Um ano depois, o meio-campista chamou a atenção e foi promovido ao sub-20.

O garoto chamou a atenção dos técnicos do profissional do Corinthians e, ainda em 2024, fez os seus primeiros treinos junto ao elenco principal - inicialmente com António Oliveira e, depois, com Ramón Díaz. O jovem, contudo, só foi estrear no time de cima em 2025.

A primeira oportunidade de Dieguinho foi com Orlando Ribeiro, interino que assumiu o comando da equipe antes da chegada de Dorival. O meia ganhou cerca de 15 minutos na vitória de 2 a 1 sobre o Sport, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Brasileirão. Agora, ele soma duas partidas pelo profissional do Timão.

Programação do Corinthians

O Corinthians de Kayke e Dieguinho, agora, só volta aos gramados depois da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. A competição será disputada entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. O Timão terá o período livre, uma vez que não joga o torneio.

O elenco do Corinthians, desse modo, terá férias de 15 dias para descansar e recuperar as energias. A reapresentação do grupo está marcada para o próximo dia 28 de junho, um sábado. A partir daí, Dorival Júnior começará a preparar o time para o duelo contra o Red Bull Bragantino, pela competição de pontos corridos. Data e horário ainda serão confirmados pela CBF.