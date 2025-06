Fora de casa, Sub-15 e Sub-17 do São Paulo vencem pelo Campeonato Paulista

Pelo Campeonato Paulista, a base do São Paulo venceu o Clube Vital, neste sábado, em dois jogos, na Serra da Colina, em Ibiúna (SP). O Sub-15 goleou por 4 a 1, com gols de Nicolas Francisco, Carlos, Renan e Miranda. O Sub-17 fez 2 a 1, com Pedro Falvela e Victor Eduardo.

Vitórias em Ibiúna! A base tricolor venceu dois jogos diante do Clube Vital neste sábado (14) pelo Campeonato Paulista, na Serra da Colina, em Ibiúna (SP). O Sub-15 goleou por 4 a 1, com gols de Nicolas Francisco, Carlos, Renan e Miranda, já o Sub-17 fez 2 a 1, com Pedro... pic.twitter.com/kldRoPDfih ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 14, 2025

No dia 21, o Tricolor encerra a primeira fase do Estadual enfrentando o Oeste em casa: às 9h (de Brasília) pelo Sub-15 e às 11h pelo Sub-17. Já garantido na próxima fase, o clube segue na liderança dos dois grupos após os resultados da rodada.

Sub-15

O time adversário saiu na frente aos 30 minutos do primeiro tempo. Porém, a segunda etapa foi dominada pelo São Paulo. Logo aos quatro minutos, Nicolas Francisco empatou de cabeça. Aos 19, Carlos recebeu pela esquerda, driblou o marcador e finalizou com força para virar o jogo. Aos 28, Renan ampliou após recuperar a bola no campo ofensivo. E, aos 35, Miranda aproveitou uma sobra na área para marcar o quarto gol.

Escalação:

Luiz; Rafael (Raphael, no intervalo), Nycollas (David, 12/2), Miranda e Júlio; Libardi (Bruno, no intervalo), João e Gabriel; João Lucas (Guilherme, 12/2), Nicolas Francisco (Renan, 28/2) e Carlos (João Arthur, 28/2). Técnico: Vinicius Santos.

Sub-17

O Tricolor teve desempenho superior na primeira etapa e conseguiu o gol nos acréscimos, após bela jogada individual de Pedro Falvela, que driblou o goleiro antes de marcar. No início do segundo tempo, o adversário empatou aos quatro minutos. Mas, aos 42, João Bispo superou dois defensores e tocou para Victor Eduardo, que finalizou com precisão para garantir a vitória.

Escalação:

João Soato; João Bispo, Kauã Daniel, Leonan e João Marcos; Gabriel, Nícolas Pereira (Wellington, 21/2) e Robert (Tarso, 30/1 - Arthur, 34/2); Nicolas Kauan (Isaac, 21/2), Miguel Félix (Victor Eduardo, 21/2) e Pedro Falvela (Mateus Pereira, 34/2), . Técnico: Marcos Vizolli.