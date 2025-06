Fonseca estreia contra nº 25 do mundo em Halle e também jogará duplas

Do UOL, em Santos (SP)

João Fonseca enfrentará o italiano Flavio Cobolli, número 25 do mundo, no ATP 500 de Halle, na Alemanha.

O que aconteceu

O chaveamento colocou João Fonseca frente a frente com Fabio Cobolli, atual número 25 do mundo. João é o 57º.

O vencedor desse duelo enfrentará Ugo Humbert ou Denis Shapovalov. Eles são 20º e 30º no ranking, respectivamente.

A partida entre Fonseca e Cobolli ocorrerá na segunda ou terça-feira, quando começa a chave principal. A programação deve ser divulgada amanhã.

João Fonseca também jogará duplas. Ele ainda não atuou nessa modalidade em 2025.

A dupla do brasileiro será o grego Petros Tsitsipas, irmão mais novo de Stefanos Tsitsipas, 26º do mundo atualmente. Petros se especializou nas duplas e já ganhou torneios com o irmão.

A chave de duplas já foi sorteada, e João estreará contra uma dupla vinda do qualificatório. Se passar para as quartas de final, pode jogar contra Daniil Medvedev e Andrey Rublev, dois dos melhores jogadores de simples do planeta.

Os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos também estão na disputa. Eles enfrentarão na primeira rodada os italianos Simone Boleli e Andrea Vavassori.