Filadélfia protesta contra Trump 2 dias antes da estreia do Fla no Mundial

Cidade que receberá dois jogos do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes, a Filadélfia realiza protestos contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dois dias antes da estreia do Rubro-Negro na competição.

Polícia é reforçada, mas ato é pacífico

O UOL acompanhou os manifestantes que se concentraram na tarde de hoje no Philadelphia City Hall, local onde fica a prefeitura. Munidos de cartazes, eles propagam mensagens críticas ao mandatário americano.

Muitos americanos aderiram ao protesto mesmo a causa principal sendo os imigrantes. Bandeiras dos EUA se misturavam a de outros países.

"Aqui na Filadélfia o Trump perdeu na eleição. A maioria é contra ele e os americanos estão ao nosso lado nessa luta", disse o dominicano Alejandro Gutierrez, motorista de aplicativo que há dois anos vive na cidade.

Duas colombianas também marcaram presença e relataram a situação dos latinos no país: "A situação é muito difícil. O que está se passando é horroroso. Não podemos compreender o que se passa".

A manifestação, porém, é pacífica. O policiamento foi reforçado e acompanha a caminhada. Helicópteros também sobrevoam a região.

Sem torcedores do Fla

A reportagem não notou torcedores do Flamengo próximos ao protesto, apesar de ser uma região turística. Há, no entanto, um encontro marcado para hoje à noite entre rubro-negros num bar brasileiro que fica distante do local.

A programação prevê outros eventos da torcida do Fla até o dia da estreia. O time do técnico Filipe Luís joga na próxima segunda, contra o Esperánce, da Tunísia, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O estádio também receberá a partida diante do Chelsea, dia 20.