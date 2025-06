Lei do ex e revanche: Felipe Anderson reencontra o Porto após três anos

O Palmeiras encara o Porto amanhã pela Copa do Mundo de Clubes, e Felipe Anderson terá a chance de "vingar' a Lazio e, de quebra, fazer valer a lei do ex. O meia defendeu os portugueses na temporada 2020/21.

O que aconteceu

Felipe Anderson enfrentou o Porto pela última vez em 2022, e acabou eliminado nos playoffs da Liga Europa. O brasileiro foi titular nas duas partidas do mata-mata, mas não marcou ou deu assistências. Os portugueses venceram por 2 a 1 na ida, e o segundo confronto terminou 2 a 2.

Dois anos antes, o meia defendeu as cores do Porto, mas teve passagem discreta, com apenas dez jogos e um gol. Felipe Anderson foi emprestado pelo West Ham na temporada 2020/21, mas sofreu com lesões e falta de sequência. Ele voltou ao time inglês e na sequência foi negociado com a Lazio.

Agora pelo Palmeiras, o jogador tenta impressionar os lusos pela primeira vez. A partida, que marca a estreia alviverde no Mundial, acontece amanhã, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Os clubes estão no Grupo A, assim como Inter Miami e Al Ahly.

Enfrentei o Porto quando estava na Lazio. Novamente nos encontraremos, mas será um jogo muito difícil, porque o Porto é uma equipe muito tradicional, muito grande. E será um jogo entre dois times que são acostumados a vencer. Dois times que vão buscar a vitória todo o tempo. Respeitaremos muito o Porto, mas buscaremos de todas as maneiras a vitória, que é isso o espírito do Palmeiras. É isso que nós queremos. E vai ser bom rever alguns amigos que ainda estão lá. Vai ser sempre um prazer. Felipe Anderson

O camisa 7 ainda busca seu primeiro gol na temporada, assim como uma vaga no time de Abel Ferreira. O meia tem 19 partidas no ano, sendo 11 como titular, mas perdeu alguns compromissos por um edema na coxa e tenta recuperar espaço entre os titulares.

Os jogos do Palmeiras no Mundial

Grupo A

Al Ahly

Inter Miami

Palmeiras

Porto

15/6 - 19h (de Brasília) - Palmeiras x Porto

19/6 - 13h (de Brasília) - Palmeiras x Al Ahly

23/6 - 22h (de Brasília) - Inter Miami x Palmeiras