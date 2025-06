Federer dá a largada enquanto Porsche assume a liderança em Le Mans

(Reuters) - O grande nome do tênis suíço Roger Federer agitou a bandeira francesa para dar início à 93ª edição das 24 Horas de Le Mans neste sábado, com a Porsche assumindo imediatamente a liderança da Cadillac.

A Cadillac havia conquistado a primeira fila nos treinos classificatórios de quinta-feira, mas a vantagem durou pouco, com Julien Andlauer, da Porsche Penske, passando da terceira posição do grid para a liderança antes da primeira chicane, na volta de abertura.

A corrida no circuito de Sarthe, no noroeste da França, conta com 62 carros divididos entre 186 pilotos de 34 países e é a quarta etapa do Campeonato Mundial de Endurance, com 21 hipercarros disputando a vitória geral.

Os organizadores estimam que mais de 300 mil espectadores acompanhem o evento ao longo do fim de semana.

Após um desfile da força aérea francesa, Federer, aposentado e 20 vezes vencedor do Grand Slam, deu a largada para o início da corrida que atravessa a noite e vai até a tarde de domingo.

(Reportagem de Alan Baldwin)