Etapa do Circuito Paulista Open agita Barra Bonita com o melhor do atletismo

A sexta etapa do Circuito Paulista Open de Atletismo movimentou a Estância Turística de Barra Bonita neste sábado. A competição, que faz parte do calendário oficial da Federação Paulista de Atletismo, reuniu atletas das categorias adulto, sub-20, sub-18 e master de 26 associações de clubes paulistas, além de competidores do Paraná e de Santa Catarina.

As provas foram realizadas na nova pista do Conjunto Esportivo Benedicto Alcindo Biazetti, o Alcindão, onde os competidores tiveram a oportunidade de melhorar suas marcas e buscar índices para competições internacionais.

Alguns dos destaques confirmaram favoritismo, vencendo suas provas. Luan Robert Souza Ramiro Silva, da ADC SBC, marcou 14,84m no salto triplo, resultado que deverá recolocá-lo na liderança do ranking. O velocista Vinicius Rocha Moraes, da ASPMP - Pindamonhangaba, fez o tempo de 10.58s nos 100 metros rasos. Pedro Modesto, da DMV Vale do Ribeira, brilhou no arremesso do peso sub-20, com 18,62m.

Outra atração da etapa foi o desempenho dos atletas da cidade-sede, da Associação Desportiva Barra Bonita, que venceram nas provas de Salto em Altura Feminino, com Maria Eduarda de Oliveira (1,75m), e no Salto Triplo (9,34m); nos 3000m Marcha Atlética Feminino, com Regina Gonçalves Aiello (19:13.37); no Salto em Altura Masculino, com Lucas Adelson Gomes Pereira (1,90m), e Lançamento do Disco Feminino, Gabriela Otsubo Camilo dos Santos (44,70m).

Representantes da Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz, Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, AAVSP, ONG Artevidas, SESI-SP, ABDA Bauru e Incas Botucatu também garantiram o topo do pódio neste sábado.

VI Copa Futuro e Brincando de Atletismo

Neste domingo, às 9h, será a vez da nova geração invadir a pista do Alcindão. Uma delas é a VI Copa Futuro, evento voltado para atletas das categorias sub-12, sub-14 e sub-16, que busca reconhecer o talento esportivo e escolher os melhores competidores para participar de competições nacionais e internacionais.

Já o Brincando de Atletismo apresenta o atletismo para crianças de até 11 anos de forma lúdica. A meta principal é proporcionar às crianças a chance de se divertirem em um evento de atletismo, mantendo a essência das competições e introduzindo os jovens ao formato oficial das competições.

Vencedores do Open

Arremesso do Peso Feminino Adulto - Final

Keren Hapuque Silva Lourenço (Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista), 10.59

Lançamento do Disco Feminino Sub-18 - Final

Maria Eduarda Braga Alves Moreira (SESI - SP), 24.89

Salto Triplo Masculino Sub-18 - Final

Petter Henrique Alves do Carmo (Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz), 12.31

Salto Triplo Masculino Sub-20 - Final

Luan Robert Souza Ramiro Silva (ADC SBC), 14.84

Salto em Altura Feminino - Final

Maria Eduarda de Oliveira (Associação Desportiva Barra Bonita), 1.75

5000m Rasos Feminino - Final Por Tempo

Luciana Queiros Mendonça da Silva (Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista), 22.16.15

3000m Marcha Atlética Feminino Adulto - Final por Tempo

Regina Gonçalves Aiello (Associação Desportiva Barra Bonita), 19.13.37

110m com Barreiras Masculino Sub-18 - Final

Gabriel Rossateli Bertassi (Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz), 20.21

Salto em Altura Masculino - Final

Lucas Adelson Gomes Pereira (Associação Desportiva Barra Bonita), 1.90

Arremesso do Peso Masculino Adulto - Final

José Fabiano de Oliveira (AAVSP), 7.44

Lançamento do Disco Masculino Sub-18 - Final

Matheus Carvalho Vieira (SESI - SP), 32.44

Lançamento do Disco Masculino Sub-20 - Final

Robson Thomaz Rodrigues da Silva (ONG Artevidas), 29.91

Salto Triplo Feminino Sub-18 - Final

Kemilly Vitoria Prado dos Santos (Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz), 9.34

Salto Triplo Feminino Sub-20 - Final

Maria Eduarda De Oliveira (Associação Desportiva Barra Bonita), 12.13

400m Rasos Feminino Adulto - Final por Tempo

Jessica Roberti da Silva (União Catarinense de Atletismo), 0.56.16

400m Rasos Feminino Master - Final por Tempo

Luciana Queiros Mendonça da Silva (Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista), 1.29.21

400m Rasos Masculino Adulto - Final por Tempo

Cleverson da Silva Pereira Junior (ABDA Bauru), 48.03

400m Rasos Masculino Master - Final por Tempo

José Fabiano de Oliveira (AAVSP), 1.20.71

100m Rasos Masculino Adulto - Final

Vinicius Rocha Moraes (ASPMP), 10.58

100m Rasos Masculino Sub-18 - Final

Amauri Zanetti Brito da Costa (Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz), 11.36

100m Rasos Masculino Sub-20 - Final

Jean Augusto da Silva Castro (Incas Botucatu), 10.70

1500m Rasos Feminino Adulto - Final por Tempo

Luciana Queiros Mendonça da Silva (Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista), 6.19.77

1500m Rasos Feminino Sub-20 - Final por Tempo

Diana Rotoli Reis (ONG Artevidas), 5.51.54

1500m Rasos Masculino Master - Final por Tempo

Renato Marcos Pereira Moreira (AAVSP), 5.02.82

1500m Rasos Masculino Sub-18 - Final por Tempo

Carlos Eduardo de Oliveira (Associação Desportiva Barra Bonita), 4.26.62

1500m Rasos Masculino Sub-20 - Final por Tempo

Miguel Otávio de Camargo Monção (ONG Artevidas), 4.27.17

Arremesso do Peso Masculino Sub-18 - Final

Heitor Gustavo Domingos Da Silva (SESI - SP), 12.64

Arremesso do Peso Masculino Sub-20 - Final

Pedro Rafael Modesto (DMV Vale do Ribeira), 18.62

Lançamento do Disco Masculino Adulto - Final

Pedro Henrique Fernandes dos Santos (Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista), 36.88

5000m Rasos Masculino - Final por Tempo

Mateus da Silva Rocha (ONG Artevidas), 17.07.46

Arremesso do Peso Feminino Sub-18 - Final

Camila Fernandes da Silva (SESI - SP), 9.76

Arremesso do Peso Feminino Sub-20 - Final

Pietro Camargo Medeiros (SESI - SP), 9.72

Salto Com Vara Masculino Adulto - Final

Gabriel Carvalho Araujo Silva (Associação Ferroviária Esportes de Araraquara), 4.21

Salto Triplo Masculino Adulto - Final

Pedro Henrique Ferreira (Associação Sancarlense de Atletismo), 12.15.