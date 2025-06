Escadaria de Rocky Balboa terá concentração da torcida do Fla no Mundial

Será em Rocky Balboa que a torcida do Flamengo irá se inspirar durante o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Os rubro-negros marcaram uma concentração na escadaria que ficou famosa no filme do ator Sylvester Stallone antes do jogo de estreia, contra o Esperánce (TUN), na próxima segunda, na Filadélfia (EUA).

Presença de goleiro campeão do mundo

A presença do ex-goleiro Raul Plassmann, campeão mundial em 1981, é aguardada. O encontro está marcado para as 15h30 no horário local (16h30 no horário de Brasília).

A ação tem sido organizada pela "Fla Philadelphia", uma embaixada do clube feita por torcedores rubro-negros que moram na cidade americana.

O UOL esteve no local ontem e por lá ainda não se vê um clima de Copa do Mundo. A maioria dos turistas não era de torcedores que chegaram pelo torneio.

Muitos flamenguistas que vieram para os Estados Unidos têm colocado Nova York como primeiro roteiro. A distância para a Filadélfia, de carro, é de cerca de 1h40. A presença dos rubro-negros será maior a partir de domingo.

Na escadaria, a reportagem encontrou um torcedor do Palmeiras. Ele resolveu visitar a Filadélfia antes do jogo contra o Porto, de Portugal, amanhã, em Nova Jersey. "Vamos torcer para o Vitor Roque pegar inspiração no Rocky Balboa e fazer dois gols no Porto", brincou o palmeirense.

Subir as escadarias é tradição para visitantes

Camisas de Rocky Balboa, em média, saem a US$ 32 (R$ 178 na cotação atual) na loja oficial ao lado da escadaria Imagem: Bruno Braz / UOL

A famosa escadaria é o acesso para o Museu de Arte da Filadélfia, um dos mais tradicionais e respeitados dos Estados Unidos.

A cena icônica ocorreu no primeiro filme da saga Rocky, em 1976, e também emplacou a trilha sonora "Gonna Fly Now", que toca enquanto Sylvester Stallone sobe os 72 degraus correndo.

No filme, o personagem tem uma postura de superação, mas a subida é considerada de leve à moderada.

Subi-las virou uma tradição dos visitantes. Pessoas de diversas faixas etárias conseguem repetir a icônica corrida do ator.

O "brinde" na linha de chegada é a estátua de Rocky, ponto disputado pelos turistas para fotos.

No pé da escadaria também há uma loja oficial do filme. Uma camisa básica estava, em média, custando US$ 32 (R$ 178 na cotação atual).

Bares "cariocas" também terão eventos

Em parceria com as embaixadas, o Flamengo escolheu dois bares para também reunir seus torcedores. E em comum está o fato de que ambos se inspiram no Rio de Janeiro.

Hoje e nos dias 17 e 18 o encontro será no "Guanabara Sports Bar". Fundado por dois brasileiros, o local conta com comida e música brasileiras.

Já no dia 15, o evento será num bar com nome de bairro famoso carioca: o Leblon Sports Bar and Grill. Ele foi criado também por um brasileiro, mas atualmente é administrado por um dominicano. Este evento, a princípio, será fechado para convidados.