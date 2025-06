Equipes sub-15 e sub-17 do Corinthians goleiam Terceiro Milênio pelo Paulistão

Neste sábado, as equipes sub-17 e 15 do Corinthians venceram o Terceiro Milênio, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A equipe sub-17 goleou por 5 a 1, enquanto o sub-15 emplacou 4 a 0. Ambos os duelos ocorreram no CERET.

Corinthians sub-15

Com a vitória, o sub-15 do Timão se manteve na liderança do Grupo 13, com 19 pontos em nove partidas disputadas. A categoria do clube volta a campo no próximo sábado, contra o São Caetano, às 9h (de Brasília).

Escalação: Matheus; Kagashima, Arthur Couto (Pablo), Marcello e Rafael Luiz (Juan Carlos); Lucas Lopes (Afro), Kaio Wisley e Leo Saraiva (Igor Macedo); Felipe Enzo (Rhyan Ladeira), Thiago Coelho (Leo Saraiva) e Morelli (Sardinha)



Técnico: Edu Vergueiro

Corinthians sub-17

Ao vencer, a equipe sub-17 do Alvinegro também continua na primeira posição do grupo 13, mas com 22 pontos. O time volta aos gramados na próxima terça-feira, às 15h (de Brasília), quando visita o Atlético-GO, pela sexta rodada do Brasileirão.

Escalação: Pietro; Cauã Souza, Pedro Paulo, Iago Machado e Ronaldo Henrique (Carioca); Victor Canderan (Guarnieri), Caio Lisboa (Paulo Henrique), Lucca Caramico (Fernando Pernias) e Guilherme Amorim (Renan Fernando); Kawe Klayver (Dante) e Gui Bom (João Gabriel)



Técnico: Raphael Laruccia