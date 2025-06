Embratur e clubes brasileiros vão levar mais que futebol ao Mundial de Clubes nos Estados Unidos

A Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) se aliou aos quatro representantes do Brasil no Mundial de Clubes da Fifa (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras) para levar mais que futebol aos Estados Unidos. Com o objetivo de fortalecer globalmente as marcas durante a competição que começa neste sábado e vai até o dia 13 de julho, os representantes nacionais irão promover casas temáticas de seus times e a Agência aproveitará a ocasião para estimular produtos e destinos do Brasil no mercado norte-americano.

"É uma competição de futebol com recorde de diversidade de nacionalidades entre os jogadores participantes, supera a tradicional Copa do Mundo de Seleções e o Brasil é o único que possui quatro times representantes. Essa gestão da Embratur tem compromisso com a inovação e estar presente em um evento que já nasce com vocação internacional é uma oportunidade sem igual de promover o nosso país, nosso povo e nossos destinos", disse o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

O Mundial de Clubes vai reunir 32 clubes de 20 países diferentes, que representam cinco dos seis continentes. Entre os jogadores, até 80 países estarão presentes, o que comprova o alcance global do evento.

A parceria da Embratur com os clubes prevê a exibição de pequenos vídeos nas casas oficiais dos clubes que promovem um Brasil diverso, sustentável e pronto para receber os turistas estrangeiros com hospitalidade e alegria. As produções destacam, por exemplo, os emocionantes safáris no Pantanal, as paisagens paradisíacas dos Lençóis Maranhenses, a cultura vibrante do Rio de Janeiro e a rica história de Paraty - todos destinos reconhecidos como Patrimônios Mundiais pela UNESCO.

Além disso, iniciativas dos próprios clubes irão permitir aos torcedores contato com a cultura, musicalidade e gastronomia brasileiras.

Desde o final de maio, a Embratur iniciou uma campanha publicitária para atrair norte-americanos ao Brasil. As peças estão sendo exibidas em pontos estratégicos dos EUA e têm foco na autenticidade, sustentabilidade e exuberância dos destinos brasileiros e visam mostrar que "não há lugar como o Brasil no mundo". A campanha tem sido veiculada nos estados de Massachusetts, Califórnia, Colorado, Nova York, Illinois, Texas, Geórgia, Flórida, Carolina do Norte e no Distrito de Columbia.

Tudo sobre a Casa Palmeiras nos EUA em 30 segundos (ou mais)! PLAY! ?? Já te adianto: são muitas atividades pra torcida que canta e vibra se divertir nessa #FIFACWC! ? pic.twitter.com/Vp1qjqDoii ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 12, 2025

Casa Palmeiras

A Casa Palmeiras do Mundial de Clubes ocorrerá em três locais diferentes dos Estados Unidos: New Jersey (de 14 a 20/06) e Miami (de 19 a 25/06), cidades-sede dos três primeiros duelos do Alviverde na competição, e Greensboro, que receberá a delegação palmeirense ao longo da competição. Os palmeirenses poderão acompanhar os jogos da equipe no Mundial ao vivo e viver experiências únicas por meio de ativações, exposições e eventos especiais sobre a história, a cultura e a identidade da equipe alviverde.

Casa Botafogo

Situada em Venice Beach, na cidade de Los Angeles, a Botafogo House será o ponto de encontro oficial para os torcedores alvinegros durante a Copa do Mundo de Clubes. Entre os dias 15 e 22 de junho, a casa alvinegra sediará atividades culturais, exposições, ativações de patrocinadores e celebrações temáticas, levando o melhor da cultura brasileira e da história do clube alvinegro ao público internacional, consolidando a atmosfera que envolve o Botafogo nos EUA.

Casa Flamengo

Entre 14 e 25 de junho, o Flamengo estará presente no Icon Park, em Orlando, com a Casa Flamengo: um espaço dedicado à promoção da marca e à convivência, celebração e engajamento com a torcida durante o Mundial de Clubes da Fifa. O local contará com uma programação especial, das 13 horas (horário local) às 22 horas, incluindo transmissão dos jogos, ativações promocionais, experiências exclusivas para torcedores e a presença de convidados, influenciadores e ex-jogadores do clube.

Casa Fluminense

A Fluminense House ocupará dois bares, em Nova York e Miami, locais onde o time joga na primeira fase, e levará tricolores para uma festa em travessia no Rio Hudson a bordo de um barco. Em Nova York, onde o Fluminense disputa dois dos três jogos da fase de grupos, o Bar Legends (6 W 33rd Street) se tornará o ponto de encontro dos tricolores entre 17 e 21 de junho. Já em Miami, o local escolhido para ser a casa do torcedor do Fluminense foi o Magic 13 Brewing (340 NE 61st St), nos dias 24 e 25 de junho.