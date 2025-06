Duelo de promessas! Felipe Lima encara Payton Talbott no UFC 317

Faltando duas semanas para a sua realização, o UFC 317 recebeu um grande reforço de última hora. Vistos como grandes promessas do MMA mundial, o brasileiro Felipe Lima e o americano Payton Talbott medirão forças no card do Ultimate programado para o dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA). O anúncio foi feito pelo próprio 'Jungle Boy', como o amazonense é conhecido, durante o evento 'Allstars Fight Night', neste sábado (14), na Suécia, país onde reside e treina.

Apesar do brasileiro ter competido apenas no peso-pena (66 kg) desde que estreou no UFC, o combate será disputado na divisão dos galos (61 kg). A volta à sua categoria de origem, por sinal, estava na lista de desejos de Felipe Lima para a temporada 2025, como o próprio revelou após sua última aparição no octógono mais famoso do mundo, mesmo tendo obtido sucesso também na divisão de cima.

Aposta do MMA brasileiro

Radicado na Suécia, Felipe Lima, de 27 anos, estreou no Ultimate em junho do ano passado, após aceitar uma luta de última hora contra Muhammad Naimov. Mesmo sem um camp de preparação adequado e na divisão de cima, o brasileiro conseguiu vencer o tajique por finalização e, de quebra, ainda levou um bônus de performance no UFC Arábia Saudita.

No seu segundo compromisso pela entidade, seis meses depois, o brasileiro voltou a impressionar, desta vez ao superar Miles Johns, novamente no peso-pena. Com os dois resultados no UFC, Felipe Lima ampliou uma invencibilidade que já dura 14 lutas. A única derrota de Jungle Boy ocorreu em sua estreia na modalidade, para Ivan Luiz, no evento 'EGF', em 2015. Desde então, o manauara somou apenas vitórias na carreira, o que o coloca como uma das maiores apostas do Brasil no MMA.

Revanche contra o Brasil?

Por sua vez, Payton Talbott também é visto como uma grande promessa do MMA em seu país. O americano, no entanto, vive um momento diferente na carreira. Em sua última luta, em janeiro deste ano, o atleta de 26 anos de idade sofreu sua primeira derrota como profissional, para o brasileiro Raoni Barcelos. Portanto, o confronto contra Felipe Lima no UFC 317 pode representar uma chance de Talbott se vingar do Brasil.

