Dorival deposita 'fichas' em Maycon e confia em evolução do volante: "Acredito muito nele"

O volante Maycon tem sido bastante utilizado pelo técnico Dorival Júnior neste início de trabalho. Na última quinta-feira, por exemplo, o camisa 7 foi o capitão do Corinthians no empate em 1 a 1 contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contra o Grêmio, jogador disputou 87 minutos e foi substituído por Charles. Segundo o Sofascore, Maycon realizou 53 ações com a bola e acertou 29 dos 36 passes que tentou (81%). Ele ainda contribuiu com dois passes decisivos, além de ter realizado um corte e um desarme.

Maycon foi titular em sete dos dez jogos que disputou desde a chegada de Dorival. O treinador, então, foi questionado sobre o porquê o camisa 7 tem sido um de seus 'homens de confiança' no Corinthians e deixou claro que deposita suas 'fichas' no volante alvinegro.

"O Maycon está vindo de uma lesão. Eu sei que talvez ele ainda não esteja nas suas melhores condições, mas é um jogador que, pelo menos a grande maioria dos treinadores que vi passarem pelo clube, sempre o tiveram como jogador muito bem aproveitado. Acho que não posso ser diferente. Acredito muito no atleta, vejo qualidade nele. Espero que ele continue nesse processo. Ele ainda pode evoluir, pode melhorar, ele sabe disso", analisou em coletiva na última quinta-feira.

"Estamos trabalhando para isso. Ele fez uma semana muito boa de trabalhos. Interessante como foi aproveitada a semana. Acho que, com um pouco de paciência, nós teremos um jogador rapidamente recuperado e em condições de poder nos ajudar muito dentro das competições", concluiu o treinador.

Maycon se recuperou de uma ruptura de LCA (ligamento cruzado anterior) no joelho esquerdo e passou a ficar à disposição no início da atual temporada. O volante foi ganhando tempo de jogo aos poucos ainda com o técnico Ramón Díaz, mas teve dificuldades em conseguir uma sequência com o treinador argentino, até mesmo pela alta concorrência no meio-campo.

Foi a partir da saída da família Díaz que Maycon começou a ganhar continuidade no Corinthians. O camisa 7 foi acumulando minutos com Orlando Ribeiro e, com a chegada de Dorival, voltou ao 11 inicial depois de um mês. Ele também completou 90 minutos pela primeira vez desde fevereiro de 2024.

Como apurou a Gazeta Esportiva, Dorival Júnior passou confiança ao meio-campista no dia a dia e começou a colocá-lo para jogar. Ele enxerga Maycon como uma peça importante no elenco. Com qualidade na saída de bola, o jogador pode atuar tanto como primeiro como segundo volante.

Na atual temporada, Maycon disputou 22 partidas e contribuiu com uma assistência. O volante tem contrato de empréstimo com o Corinthians até dezembro deste ano.

O Corinthians de Maycon, agora, só retorna a campo após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. A competição será disputada entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. O Timão, como não joga o torneio, terá o período livre.

A reapresentação do elenco está marcada para o próximo dia 28 de junho, um sábado. A partir daí, Dorival Júnior começará a preparar a equipe para o duelo contra o Red Bull Bragantino, pela competição de pontos corridos. Data e horário ainda serão confirmados pela CBF.