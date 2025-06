Darlan assume novo papel em renovação da seleção, mas 'afasta' liderança

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Nem novato, nem veterano. No "meio-termo", como classificou, o oposto Darlan vive transição de status na seleção masculina de vôlei, mas se tornou peça importante em meio à renovação no time comandado por Bernardinho.

Com celebrações que chamaram a uma maior participação da torcida e apoio aos companheiros em quadra, o camisa 28 se mostrou um dos líderes da equipe, mas admite que não se enxerga nesta posição.

Eu não me vejo como líder. Sou um cara que vai brincar, vai fazer essas coisas [chamar os companheiros]. Tem uma posição importante, mas nada para ficar me achando. No momento, estou me saindo bem e acho que isso vem um pouco do clube, onde tenho uma responsabilidade grande, e estou sabendo puxar em certos momentos para mim. Gosto de jogar com essa pressão, de ter a dificuldade para aprender e melhorar.

Darlan

O camisa 28 foi o maior pontuador das partidas contra o Irã e Cuba, com 16 e 20, respectivamente, nesta etapa do Rio de Janeiro da Liga das Nações. Ele, que estava no Sesi Bauru, foi anunciado como reforço do Verona, da Itália, para a próxima temporada. Será a primeira experiência do jogador de 22 anos no exterior.

Após os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a seleção masculina conta com a chegada de uma nova geração. Nomes como o levantador Bruninho, o central Lucão, o ponteiro Leal e o líbero Thales não estão no elenco.

Não cheguei agora, mas também não estou há muito tempo. Estou no meio-termo (risos). Acho que é algo natural, tento ajudar um pouco, mas não é a minha praia. Eu vou lá e faço, dou às caras, mas ter essa troca é sempre muito bom. O pessoal mais velho para conversar e o pessoal mais novo que vem com a energia e vontade. Um passo de cada vez, mas o grupo me deixa bem à vontade.

O oposto elogia ainda o trabalho da comissão encabeçada por Bernardinho, que reassumiu o comando da seleção em dezembro de 2023. O jogador surgiu na seleção adulta sob a tutela de Renan Dal Zotto.