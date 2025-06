Corinthians: Coronado recebe proposta saudita e pode sair na próxima janela

O meia Coronado tem proposta da Arábia Saudita para deixar o Corinthians e tem grandes chances de deixar o clube na próxima janela de transferências.

O que aconteceu

O UOL apurou que, nas últimas janelas, o camisa 77 já havia recebido oferta semelhante, mas agora avalia a situação com mais "carinho". Esse movimento do jogador tem relação com o seu entendimento de que realmente não terá oportunidades no clube paulista.

Aliás, o fato de Coronado não ter entrado em campo no empate do Corinthians com o Grêmio, mesmo com o time bastante desfalcado, gerou especulações da torcida. Isso porque o meia ainda não completou sete partidas pelo Timão no Campeonato Brasileiro, fato que o impediria de atuar por clube na competição.

No entanto, o fato de o meia não ser aproveitado por Dorival Júnior não tem nenhuma relação com uma possível venda no mercado brasileiro. Coronado não atuou por uma simples opção técnica e tática do treinador. Foi a segunda partida seguida em que ele não foi utilizado.

Foi uma opção minha, apenas isso, em razão dos trabalhos que estamos desenvolvendo. O Igor fez uma boa semana, poderia ter começado. Eu tinha a necessidade e tentei abrir mais a equipe no fim da partida com os garotos pelo lado. Todos que estão aqui estão lutando pelo espaço.

Dorival Júnior, em coletiva de imprensa

Inclusive, o alto salário do jogador, cerca de R$ 2 milhões por mês, é um dos fatores que inviabiliza uma "transferência interna". Os valores estão muito acima do que os clubes locais podem pagar, sem contar o baixo desempenho do camisa 77 desde que chegou ao Parque São Jorge.

A janela de transferências do meio do ano abre no dia 10 de julho e encerra em 2 de setembro.