Como você avalia a estreia de Dinenno pelo São Paulo? Vote!

O atacante argentino Juan Dinenno fez sua estreia pelo São Paulo na derrota de 3 a 1 para o Vasco, na última quinta-feira. O jogador entrou no segundo tempo da partida e pôde jogar por mais de 45 minutos. Como você avalia a estreia dele pelo Tricolor? Vote!

De acordo com números do Sofascore, Dinenno teve 13 ações com bola em sua estreia. O centroavante não finalizou, mas tentou dois dribles, acertou cinco passes e ganhou dois duelos pelo chão.

Por outro lado, o argentino não venceu nenhum dos três duelos pelo alto que disputou, perdeu a posse de bola seis vezes e ainda cometeu uma falta.

O novo camisa 19 chegou ao São Paulo após não ter espaço no Cruzeiro. Na atual temporada, Dinenno disputou apenas seis jogos com a camisa do time mineiro.

Ele assinou vínculo de empréstimo com o Tricolor até o final deste ano, com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada em caso de cumprimento de metas.

Dinenno disputará a vaga de titular no ataque são-paulino com André Silva e Ryan Francisco. Dono da posição, Calleri rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo (LCA) e pode não retornar nesta temporada.