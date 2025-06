CBF anuncia Camilla Orlando, do Palmeiras, como nova treinadora da Seleção Brasileira feminina sub-20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, neste sábado, a chegada de Camilla Orlando para o comando da Seleção Brasileira feminina sub-20. Em contrato com o Palmeiras, a treinadora vai conciliar as duas funções até o final de 2025, conforme acordo firmado entre Leila Pereira e Samir Xaud.

"Estar no Palmeiras é a realização de um sonho, e assumir a Seleção Brasileira Sub-20 é, sem dúvida, mais um sonho que se torna realidade. Me dedico diariamente, com muito compromisso, ao desenvolvimento do futebol feminino, sempre acreditando que a formação de atletas é o melhor caminho para o crescimento da modalidade", disse Camilla Orlando ao site do Palmeiras.

O Palmeiras tem a honra de anunciar que a técnica Camilla Orlando assumirá o comando da Seleção Brasileira Feminina Sub-20. Em acordo firmado entre os presidentes Leila Pereira e Samir Xaud, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pic.twitter.com/y0eheEOP6G ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) June 14, 2025

Em 2025, Camilla ainda vai comandar o Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro feminino e no Campeonato Paulista feminino. O Verdão é o 4º colocado na competição nacional, com 27 pontos, e ocupa a vice-liderança no Estadual, com nove pontos.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), quando visita o Sport, pela 15ª rodada do Brasileirão feminino, na Ilha do Retiro.

A treinadora vai se juntar à comissão técnica da Seleção Brasileira durante as datas-Fifa.

"Agora, é hora de muito trabalho, foco e dedicação pelo futebol feminino brasileiro. Também sigo determinada a buscar, com o clube, as metas traçadas no início do ano, com o mesmo foco e entrega de sempre", finalizou.

Caminho até assumir a Seleção feminina sub-20

Ex-jogadora profissional, entre 2005 e 2014, Camilla Orlando começou a carreira como treinadora no Internacional em 2019. Foi auxiliar técnica do time principal e treinadora do sub-18, conquistando o título do Campeonato Brasileiro Sub-18 (2019) e do Campeonato Gaúcho Sub-18 (2019).

No futebol feminino, Camilla comandou o Red Bull Bragantino entre 2020 e 2021. No ano seguinte, assumiu o cargo de treinadora na seleção feminina dos Emirados Árabes Unidos. Em 2023, retornou ao Brasil para defender o Real Brasília e foi anunciada pelo Palmeiras em novembro daquele ano.

No comando do Verdão, conquistou o Campeonato Paulista feminino em 2024. Camilla Orlando também foi campeã do Brasileiro Feminino da Série A2 (2021) e do Candangão Feminino (2023).