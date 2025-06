Caxias vence o Botafogo-PB e assume a liderança da Série C do Brasileirão

O Caxias venceu o Botafogo-PB por 2 a 1 neste sábado, pela nona rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, no Almeidão. Os gols dos visitantes foram marcados por Eduardo Melo e Tomas Bastos, enquanto Gabriel Honório balançou as redes para os mandantes.

Com o resultado, o Grená ultrapassou a Ponte Preta, que iniciou a rodada na liderança. A equipe gaúcha chegou aos 18 pontos somados. Já o Belo caiu para a 15ª posição, com nove unidades.

Pela próxima rodada da Série C, no dia 29, o Caxias recebe o Ituano, no Centenário. O Botafogo-PB, por sua vez, visita o Itabaiana, no dia 30, no Mendonção.

A VITÓRIA E A LIDERANÇA É GRENÁ NA PARAÍBA!!

???? Na noite deste sábado, de virada, o Caxias venceu a equipe do Botafogo (PB) pelo placar de (1×2), conquistando três pontos importantes fora de casa e assim assume a liderança da Série C nesta 9ª rodada. Eduardo Melo marcou na... pic.twitter.com/8tmsJCiWYP ? S.E.R. Caxias (@sercaxias) June 15, 2025

O jogo

O Botafogo-PB abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Gabriel Honório aproveitou falha da defesa adversária e estufou as redes.

Já aos 42, Calyson cruzou para Eduardo Melo, que acertou uma bela cabeçada para vencer o goleiro Fracaro e empatar a partida.

O Caxias virou aos 11 minutos da etapa complementar. Tomas Bastos recebeu na entrada da área e mandou uma bomba para o fundo do gol.

Confira outros resultados pela Série C neste sábado:

Ponte Preta 0 x 0 ABC



Ituano 1 x 1 São Bernardo



Anápolis 0 x 0 Retrô