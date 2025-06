Carol Meligeni busca maior título da carreira neste domingo na Europa

A tenista paulista Carolina Meligeni Alves, atual número 276 do ranking da WTA, está na final do ITF W75 de Ceska Lipa, disputado no saibro da República Tcheca.

Neste sábado, ela passou com facilidade pela italiana Aurora Zantedeschi, 316ª do mundo, em dois sets diretos, parciais de 6/0 6/2, em 1h03 de partida. A brasileira vai buscar o maior título da carreira, neste domingo, contra a tcheca Laura Samson, 348ª do mundo, em confronto inédito.

"Foi um jogo muito bom, por ser semifinal poderia ter sido mais tenso. Fui muito sólida e ao mesmo tempo dominante, tive pouquíssimos erros, fui muito contundente e incomodei muito ela com as minhas bolas pesadas e, também fiz ela correr", analisou Carol.

Carol possui oito títulos de simples na carreira, sendo que o último deles foi em fevereiro deste ano, no W35 de Buenos Aires.