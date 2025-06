Camilla Orlando, do Palmeiras, é a nova técnica da seleção feminina sub-20

Do UOL, em Santos (SP)

A CBF anunciou hoje a contratação da técnica Camilla Orlando, do Palmeiras, para a seleção feminina sub-20.

O que aconteceu

Camilla Orlando se dividirá entre a seleção feminina sub-20 e o Palmeiras principal até o fim das competições nacionais de 2025. Ela estará na CBF durante as datas Fifa.

Natural de Brasília (DF), Camilla foi jogadora profissional durante os anos de 2005 e 2014. Ela iniciou sua trajetória como treinadora na equipe Sub-18 do Internacional, com a qual foi campeã brasileira, em 2019. No ano de 2020, assumiu o Red Bull Bragantino, clube onde ela conquistou o Brasileiro Feminino A2 2021.

Em 2022, comandou a seleção dos Emirados Árabes durante uma temporada, mas voltou ao Brasil para trabalhar no Real Brasília. Foi no ano de 2023 que Camilla chegou ao Palmeiras, clube que defende até hoje e chegou a conquistar o Paulistão 2024.

A técnica é formada em Educação Física na Universidade de Brasília. Ela possui as licenças C, B, A e PRO da CBF.