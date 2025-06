Brasileiros e argentinos representam quase 25% dos jogadores do Mundial

Brasil e Argentina somam seis participantes entre as 32 equipes do Mundial de Clubes que está sendo realizado nos Estados Unidos. Entre os jogadores, porém, os dois países dominam, com 24,44%, com 224 dos 998 totais. A Espanha, em terceiro lugar, tem apenas 54 atletas.

Metade do elenco argentino campeão mundial na Copa do Mundo de 2022 está também no Mundial. Um deles é Lionel Messi, craque do Inter Miami, que integra o Grupo A da competição e tem como adversários o Al-Ahly, o Palmeiras e ainda o Porto, de Portugal.

Entre todos os jogadores, 26 já foram campeões do mundo com suas seleções. Além dos 13 argentinos, estão nove franceses que conquistaram a Copa em 2018 (Mbappé, Lloris, Dembelé, Lucas Hernández, Kimpembe, Giroud, Griezmann, Leimar e Pavard).

A Alemanha, campeã mundial de 2014, também tem representantes. São Thomas Muller e Manuel Neuer, os dois do Bayern de Munique. E até o time da Espanha, campeão em 2010, tem integrantes ainda em atividade no Mundial: Busquets e Sergio Ramos.

"A lista de participantes é um reflexo de um torneio que será o mais competitivo e inclusivo do futebol mundial, reunindo os melhores talentos de cada continente. Temos 26 campeões do mundo. É história sendo feita. Além disso, há 81 países representados. O Mundial ajuda o futebol a ser verdadeiramente global", diz o presidente da Fifa Gianni Infantino.

O Atlético de Madrid, que integra o grupo do Botafogo, é quem mais reúne campeões de Copas do Mundo, com seis atletas. Já o River Plate tem quatro.

Brasil tem 46 atletas em 20 equipes estrangeiras

Além de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, o país soma 46 jogadores em 21 equipes estrangeiras do torneio. Os brasileiros estão em representantes de todos os continentes, com exceção do Auckland City, representante solo da Oceania.

A Europa é o continente que mais concentra brasileiros, com metade dos jogadores do país nos clubes estrangeiros. São 22 atletas em 10 equipes.

Em seguida, vem a Ásia, com 10 jogadores distribuídos em quatro times. Sete brasileiros jogam em três clubes africanos, enquanto outros seis estão em quatro equipes da América do Norte.