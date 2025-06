Botafogo x Seattle Sounders: escalações e onde assistir ao jogo pelo Mundial de Clubes

O campeão da Libertadores e brasileiro inicia a sua trajetória no Super Mundial de Clubes neste domingo. O Botafogo encara os donos da casa, o Seattle Sounders, a partir das 23h(de Brasília), no Estádio Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos. O jogo é válido pelo Grupo B, um dos "grupos da morte", que conta ainda com PSG, campeão da Champions League, e o Atlético de Madrid. Franceses e espanhóis duelam um pouco antes, às 16h(de Brasília).

Renato Paiva, técnico do Botafogo, diz que seu time vai jogar sem pensar em metas e sim em dar orgulho aos seus torcedores.

- O Botafogo está orgulhoso por fazer parte do torneio, que traz a elite do futebol mundial. Portanto, vamos fazer de tudo para que nossos torcedores tenham orgulho de nós, sem temer nenhum adversário - disse ele.

Para este compromisso o Botafogo deve ter Cuiabano, que ficou de fora dos últimos jogos por conta de dores lombares. Assim, nenhum dos homens de frente contratados para o torneio deverão começar como titulares. São eles o meia argentino Álvaro Montoro, o atacante argentino Joaquín Correa e o centroavante brasileiro Arthur Cabral. O Glorioso também contratou para o torneio o goleiro equatoriano Cristhian Loor e o zagueiro brasileiro Kaio Pantaleão.

Pelo lado do Seattle, o técnico Brian Schmetzer adota um discurso humilde. O time está no torneio por ter conquistado a Supercopa da Concacaf em 2022.

- Claro que existe uma grande empolgação. Estamos empolgados para enfrentar o verdadeiro grupo da morte da competição. Mas sabemos da nossa realidade e se marcarmos um gol terá sido um grande sucesso - disse Brian Schmetzer.

O Seattle conta em seu elenco com um velho conhecido da torcida botafoguense, o volante João Paulo, que defendeu o Glorioso na Copa Libertadores de 2017. O destaque do time é o atacante Jordan Morris, maior artilheiro da história do clube com 87 gols. Trata-se do queridinho dos torcedores locais por ter nascido em Seattle.

ONDE ASSISTIR: O duelo entre Botafogo e Seattle terá transmissão pela TV Globo (TV Aberta), SporTV (TV Fechada) e CazéTV (Youtube).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-BRA X SEATTLE SOUNDERS-EUA

Local: Estádio Lumen Field, em Seattle (Estados Unidos)

Data: 15 de junho de 2025 (Domingo)

Horário: 23h(de Brasília)

Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)

Assistentes: Mahbod Beigi (Suécia)e Andreas Söderkvist (Suécia)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Jair e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Artur, Igor Jesus e Cuiabano



Técnico: Renato Paiva

SEATTLE: Stefan Frei, Alex Roldan, Jackson Ragen, Kim Kee-hee e Nouhou Tolo; João Paulo, Albert Rusnák e Pedro de la Vega; Paul Arriola, Jesús Ferreira e Jordan Morris



Técnico: Brian Schmetzer