Bortoleto lamenta eliminação por pouco no Q1 e vê Sauber em evolução para GP do Canadá

Gabriel Bortoleto esteve muito próximo de garantir presença no Q2 no treino classificatório deste sábado para o GP do Canadá de Fórmula 1, mas acabou deixando "escapar por detalhes", a chance de avançar na sessão realizada neste sábado no circuito Gilles Villeneuve. Após a definição do grid, o brasileiro admitiu uma certa frustração.

Apenas sete milésimos de segundo separaram o piloto da Sauber de Esteban Ocon, da Haas (o brasileiro fez 1min12s385 contra 1min12s378 do francês). Após estar tão perto de cumprir um objetivo importante para as pretensões da equipe, ele comentou sobre o resultado final na tomada de tempos.

"Decepcionado. Para nós (equipe Sauber), Q2 é sempre importante, um prazer. Mas o fato é que às vezes você consegue e às vezes não. Tivemos um grid muito apertado e acho que perdi por milésimos de segundo. Mas não tenho de reclamar por isso, pois fizemos um bom trabalho até aqui", afirmou.

Já sobre a corrida de domingo, Bortoleto foi realista e entende que o carro não está no mesmo nível de rendimento em relação ao GP da Espanha. Apesar disso, ele espera surpreender os seu rivais na corrida de Montreal.

"Acho que estamos menos fortes do que estávamos no fim de semana de Barcelona. Mas quem sabe? Tudo pode acontecer quando se trata de Fórmula 1", comentou o piloto brasileiro.

No classificatório, ele fez o 16º melhor tempo, mas ganhou uma posição em função da sanção aplicada a Yuki Tsunoda, da RBR. O japonês ultrapassou Oscar Piastri sob bandeira vermelha e foi punido com a perda de dez posições. Como terminou em 11º, ele larga em último lugar neste domingo.