Bernardinho elogia postura do Brasil em virada sobre Ucrânia na Liga das Nações

Neste sábado, a Seleção Brasileira de vôlei recebeu a Ucrânia no Ginásio do Maracanãzinho, pela terceira rodada da Liga das Nações masculina. Os mandantes venceram por 3 sets a 2, com parciais de 19/25, 14/25, 25/22, 25/23 e 15/10. Após a partida, o técnico Bernardinho elogiou a postura de sua equipe e projetou o próximo duelo do torneio.

Pra fazer o Maracanãzinho tremer! ??? O fim de semana começou com muita emoção e festa pra torcida brasileira! Vitória de virada da seleção masculina pra deixar todo mundo de pé no ginásio!! pic.twitter.com/k9GJ7pwY3K ? Vôlei Brasil (@volei) June 14, 2025

"A construção da atitude que tivemos é fundamental. Ainda temos muita coisa a melhorar. A Ucrânia nos mostrou isso nos dois primeiros sets, mas o time de forma alguma se entregou. Testes como esse são fundamentais para uma geração que pouco jogou em um ambiente de pressão como esse. O time se mostrou resiliente mais uma vez. Não podemos deixar de ir numa bola, de tentar. Vamos errar, mas desistir, nunca", disse Bernardinho.

A Seleção Brasileira venceu seu segundo jogo na Liga das Nações e alcançou a terceira posição, atrás de Japão e Polônia. O triunfo contra a Ucrânia marcou o reencontro com os resultados positivos, após ter perdido por 3 sets a 2 para Cuba.

Além de elogiar a postura na vitória de virada, Bernardinho avaliou o próximo compromisso da Seleção. Neste domingo, às 10h (de Brasília), o Brasil recebe a Eslovênia no Ginásio do Maracanãzinho, pela quarta rodada da Liga das Nações.

"A Eslovênia é um time muito forte, experiente, que está jogando de igual pra igual com todo mundo. Todos os jogadores jogam em grandes ligas. Além da potência do bloqueio, eles têm um jogo variado. Vai ser mais um teste contra um time de alto nível", completou.

Formato da Liga das Nações

Disputada desde 2018, a Liga das Nações chega à sua sétima edição. Com novo formato, 18 seleções participam do torneio. As oito primeiras avançam às quartas de final, e o mata-mata é disputado em jogo único com sede fixa. Neste ano, as partidas eliminatórias serão disputadas na China.

Campeão em 2021, o Brasil busca seu segundo título. As maiores campeãs da Liga das Nações são a Rússia (2018, 2019) e a França (2022, 2024), com duas conquistas cada.