Bernardinho diz que virada sobre Ucrânia na Liga das Nações de vôlei foi teste fundamental

O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Bernardinho, elogiou a atitude sua equipe na virada sobre a Ucrânia na manhã deste sábado pela Liga das Nações, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. "A construção da atitude que tivemos é fundamental", afirmou o técnico.

Irreconhecível em quadra no início da partida, o Brasil levou 2 sets a 0 com muitos erros, especialmente na recepção e no bloqueio, mas se recuperou foi buscar a virada. Ainda temos muita coisa a melhorar", disse Bernardinho. "A Ucrânia nos mostrou isso nos dois primeiros sets, mas o time de forma alguma se entregou. Testes como esse são fundamentais para uma geração que pouco jogou em um ambiente de pressão como esse. O time se mostrou resiliente mais uma vez. Não podemos deixar de ir numa bola, de tentar. Vamos errar, mas desistir, nunca."

O líbero Maique afirmou que a união é um dos pilares do grupo. "O jogo de hoje representa muito o que a nossa seleção vem construindo. A gente vem trabalhando dia após dia e um dos diferenciais é aquela intensidade que a gente coloca ali. Hoje esta partida foi um exemplo claro do que é a seleção brasileira e de onde a gente quer chegar", afirmou o líbero.

A virada contra os ucranianos marcou a reabilitação da equipe após a derrota para Cuba, na quinta-feira. Neste domingo, o Brasil se despede da primeira fase, às 10h, diante da Eslovênia, novamente no Rio. "A Eslovênia é um time muito forte, experiente, que está jogando de igual pra igual com todo mundo. Todos os jogadores jogam em grandes ligas. Além da potência do bloqueio, eles têm um jogo variado. Vai ser mais um teste contra um time de alto nível", analisou Bernardinho.

A seleção volta às quadras na segunda fase, em Chicago, nos Estados Unidos, no próximo dia 25, contra o Canadá. O Brasil é o terceiro colocado na tabela, atrás de Polônia e Japão, mas ainda poderá ser ultrapassado na rodada.