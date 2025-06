Atlético-MG empresta Brahian Palacios a clube dos Emirados Árabes

Imagem: Divulgação/Twitter oficial do Atlético-MG

Neste sábado, o Atlético-MG anunciou o empréstimo do colombiano Brahian Palacios ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, pelo período de um ano. O atacante soma 33 partidas disputadas pelo clube mineiro.

O que aconteceu

Palacios chegou ao Galo em março de 2024, vindo do Atlético Nacional, da Colômbia, por aproximadamente R$ 13 milhões. Na temporada passada, integrou o elenco campeão do Campeonato Mineiro e acumulou 26 jogos, com dois gols marcados e quatro assistências.

Em 2025, o atacante enfrentou problemas com lesões musculares e atuou em apenas sete partidas, sendo titular em apenas uma delas. Ele ainda não marcou gols na atual temporada. Seu último jogo foi o empate contra o Cienciano, do Peru, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

No Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG ocupa a sétima colocação, com 22 pontos. A equipe comandada por Cuca soma cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas.